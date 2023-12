“Christmas Voices”, tenori in concerto a Palizzi Marina (RC) il 2 gennaio 2024

Il prossimo 2 Gennaio 2024, alle 17.30 presso la Chiesa del Santissimo Redentore in Palizzi Marina (RC), le voci degli artisti del Coro Lirico Siciliano, accompagnate al pianoforte da Francesco Allegra, faranno rivivere le passioni, le grandi emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più commoventi e struggenti pagine dei compositori italiani e non; un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e celebre repertorio nel Novecento italiano musicale: da artisti come Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio.

Un impegno finalizzato al decentramento culturale per rendere accessibile e divulgare la grande musica nelle varie realtà territoriali e culturali.

Arte, storia, musica le componenti del Gran Gala Lirico che avrà come protagonisti tre svettanti voci tenorili, Alberto Munafò, Lorenzo Papasodero e Federico Parisi, per far rivivere le passioni, le emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più struggenti pagine del repertorio della Canzone Italiana.

Il ricco concerto sarà anche impreziosito dalle immortali, emozionali e appassionanti musiche della tradizione natalizia e classica. Una serata di musica ma anche di emozioni grazie alle eterne e sublimi melodie con cui eminenti compositori hanno incarnato l’amore e la forza del sentimento.

Il Coro Lirico Siciliano (OSCAR DELLA LIRICA 2017) è una realtà che in pochi anni si è imposta nel panorama musicale, teatrale, sinfonico e lirico nazionale, divenendo il coro ufficiale delle due maggiori stagioni liriche della Sicilia, il Taormina Festival (ex Taormina Arte) e il Luglio Musicale Trapanese Ente di Tradizione. Collabora con il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, il Teatro Comunale di Bologna, L’Orchestra Sinfonica Siciliana, Festival Internazionale della Musica di Macao – Cina, China Opera Festival (Tianjin; Harbin; Xiamen; Nanchino; Canton; etc)Nel campo della musica sacra collabora con la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale (PA) ed è stato scritturato per numerose opere trasmesse, in diretta dal Teatro Antico di Taormina, in Mondovisione attraverso i canali RAI (RAIUNO e RAI5), SKY e il circuito MICROCINEMA in oltre 700 sale cinematografiche in tutto il mondo. Ha collaborato, tra gli altri, con Joseè Carreras, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Gregory Kunde, Piero Giuliacci, Steven Mercurio, Giuliano Carella, Luciana Serra, Lucia Aliberti, Fiorenza Cossotto, Liu Jia, Marius Stravinsky, Cappella Musicale Pontificia Sistina, Donato Renzetti, Franco Zeffirelli, Grisha Asagaroff, Ralf Weikert, Andrea Bocelli.

Ingresso libero

Evento promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – SVI.PRO.RE