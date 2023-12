Reggio, al “Cilea” l’omaggio musicale al personale sanitario del GOM

La stagione 2023 del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria si è conclusa con una serata musicale che ha visto riempirsi la platea dello storico teatro reggino con un evento volto a costruire sinergie positive tra la città, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” ed il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, che ha celebrato il 60°anno della Fondazione ed inaugurato il nuovo Anno Accedemico 2023-2024.

Una serata all’insegna della grande musica classica con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio (composta dai docenti e dai talentuosi allievi del Conservatorio) che ha allietato il pubblico con uno dei capisaldi del genere sinfonico, ossia la “Sinfonia n.1 in do maggiore” di Ludwig van Beethoven diretta dal bravissimo Paolo J.Carbone, a seguire un intermezzo lirico, con i soprano Roberta Panucci, Chiara Pirrò ed il baritono Domenico Cagliuso che hanno interpretato aree tratte dalle opere di Verdi, Donizetti e Dvorak. A conclusione dello spettacolo musicale, il meraviglioso “Concerto in la minore per pianoforte” della virtuosa pianista messinese Cinzia Dato.

Oltre al valore artistico della serata, l’evento, patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato soprattutto un’occasione per ricordare il personale sanitario che lavora ogni giorno per assistere e curare centinaia di ammalati e per informare la comunità circa gli obiettivi raggiunti in questi anni dalla struttura ospedaliera.

“Il GOM è un patrimonio per la città” ha sottolineato Gianluigi Scaffidi, Commissario Straordinario GOM Reggio Calabria, che ha ricordato nel corso del suo intervento una eccellenza sanitaria come la Divisione di Cardiochirurgia e Cardioanestesia, dotata di tecnologie all’avanguardia capaci di garantire un’assistenza tecnologicamente avanzata.

“Il Centro Cuore – ha aggiunto Scaffidi – è in grado di trattare tutte le cardiopatie dell’adulto ed accoglie pazienti provenienti da tutta la Regione Calabria, l’auspicio del G.O.M per l’anno che verrà – ha concluso il Commissario – è quello di migliorare la propria capacità di far fronte alle sfide del futuro”.