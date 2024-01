A Laureana di Borrello il concerto dell’Orchestra Giovanile della città

Giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18,45 avrà luogo un concerto dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dal Maestro Maurizio Managò con la partecipazione, in qualità di solista, del clarinettista Gianluigi Caldarola. L’evento organizzato da AMA Calabria in collaborazione con l’Associazione Paolo Ragone è sostenuto dal Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo, dall’Assessorato Regionale alla Cultura e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gianluigi Caldarola nel Dicembre 2018 vince il concorso di Primo Clarinetto Solista presso l’Orchestra dell’Opera Royal de Wallonie di Liegi. Si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia sotto la guida del M° Vincenzo Conteduca. Successivamente si perfeziona presso l’Accademia Italiana del Flauto di Roma sotto la guida del M. Calogero Palermo (importantissimo nel suo percorso formativo e professionale) e partecipa in qualità di allievo effettivo alle masterclasses dei M. Corrado Giuffredi, Karl Laister e Alessandro Carbonare. Vincitore di numerose audizioni, borse di studio e oltre 15 concorsi solistici, tra i quali il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante” di Noci (BA), 1° Premio assoluto nella categoria Fiati Solisti del Concorso Nazionale “Nuovi Orizzonti” di Arezzo, il 2° Premio al Concorso Internazionale di clarinetto “Giacomo Mensi” di Breno (BS), il 3° premio al concorso “Rino Viani” di Carpi (MO), e il 3°premio al Concorso Nazionale di clarinetto “Ciro Scarponi” di Assisi. Ha collaborato con l’Orchestra Cherubini fondata dal M. Riccardo Muti , l’ Orchestra Haydn di Bolzano, l’ Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, suonando sotto la direzione di illustri direttori d’orchestra come Riccardo Muti, Fabio Luisi, Krzysztof Eugeniusz Penderecki Isaac Karabtchevsky, Nevill Marriner, Donato Renzetti, Piero Bellugi, Daniel Oren, Speranza Scapucci, Michele Mariotti, Gianluigi Gelmetti, Claudio Scimone, Paolo Arrivabeni, dove lo hanno portato ad esibirsi in importanti teatri e sale da concerto internazionali come finlandia, Belgio, Giappone, Spagna, Francia, Cina, Austria e dove numerose esecuzioni sono state trasmesse da varie emittenti televisive e radiofoniche come Rai e Radio Tre.

Svolge un’intensa attività solistica e cameristica, suonando in diverse formazioni dal duo all’ensemble, con il quale si è esibito nell’ ambito di importanti festival internazionali suonando in sale prestigiose come la Helmut List Halle di Graz (Austria), il Teatro dell’Opera di Lille, la Basilica di Saint Denaisen (Francia) e la Korzerthaus de La Seine Musical di Parigi.

Maurizio Managò e l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello sono ormai una consolidata realtà musicale della Calabria che onora la regione in Italia e all’estero.

Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di Franz von Suppé, Ed Huckeby, Michele Mangani, Louis Blémant, Leroy Anderson, Oscar Navarro, Franco Cesarini e Roland Kreid.

Il concerto del 15° anniversario dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello avrà luogo giovedì 4 gennaio 2024 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Laureana di Borrello, alle ore 18,45.