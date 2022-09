La scalinata della Giudecca di Reggio protagonista del nuovo video del rapper reggino Kento

“Settembre” è il nuovo videoclip del rapper reggino Francesco Carlo alias Kento, estratto dall’ultimo EP “Neanche per sbaglio” pubblicato lo scorso maggio da Time 2 Rap.

Un loop di pianoforte costituisce l’ossatura della produzione confezionata da Krizoo, che come cornice alle rime di Kento lo sostiene nel raccontare sensazioni ed emozioni che, appunto, percepisce nel mese di settembre. Una rap ballad nostalgica ma non triste, che è accompagnata dal videoclip realizzato da Christian Zuin per Protur Media RC. Nelle immagini la città originaria dell’MC, Reggio Calabria, dove la spettacolare scalinata della Giudecca è protagonista delle scene. Un luogo che dopo anni di degrado e abbandono, è tornata ad essere una zona di musica e incontro grazie ai cittadini.

“Un simbolo per la mia città –commenta l’artista-, ma anche un simbolo più in generale del rimboccarci le maniche ed essere protagonisti della nostra vita“. La sceneggiatura volutamente minimale lascia spazio all’intensità della fotografia, che mette in risalto scorci e inquadrature. L’alternarsi di scene a colori e in bianconero poi, sostiene il playback di Kento combinando beat e montaggio.