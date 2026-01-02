“Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l’eleganza al sarto” - Albert Einstein
Grande successo per il Primo Concerto di Capodanno, promosso dal Comune di Crotone e diretto dal maestro Gianluigi Borrelli, che ha inaugurato il 2026 con entusiasmo e una partecipazione straordinaria al Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza, registrando il sold out di spettatori.

Un teatro gremito ha accolto un evento di altissimo profilo artistico, reso possibile anche grazie alla direzione autorevole, elegante e coinvolgente del maestro Borrelli, capace di guidare l’orchestra con grande sensibilità musicale, precisione e carisma.

Sul palco, un’orchestra di 40 elementi ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra le immortali musiche di Strauss, Verdi, Bizet, Tchaikovsky e altri grandi compositori, impreziosito dalle splendide voci di Roberto Stricagnoli (tenore) e Mattia Rigillo (soprano) e dal talento di Gianfrancesco Federico, primo violino.

Ad aprire ufficialmente la serata i saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Voce, che, salendo sul palco, ha rivolto al pubblico e alla città un augurio di buon anno, sottolineando il valore della cultura e della musica come strumenti di crescita, identità e coesione per la città di Crotone.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Danila Esposito e Francesco Vignis, che con professionalità ed eleganza hanno accompagnato il pubblico lungo il programma della serata, valorizzando i momenti musicali e il lavoro degli artisti coinvolti.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, che ha dichiarato:

“questo Concerto di Capodanno rappresenta un segnale forte e positivo: una città che sceglie la cultura, che riempie il teatro e che inizia l’anno con la grande musica è una città viva. Il lavoro del maestro Borrelli e degli artisti coinvolti testimonia la qualità delle proposte culturali che vogliamo continuare a offrire. Continueremo a investire in eventi capaci di coinvolgere i cittadini e di valorizzare il nostro patrimonio artistico”

La musica è stata protagonista assoluta della serata, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di trasmettere energia, bellezza e speranza per il nuovo anno.

Un appuntamento che si candida a diventare una tradizione attesa e condivisa per la comunità crotonese.

