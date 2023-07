Diamante (Cs), al Teatro dei Ruderi arriva John Patitucci

“Sarà una serata perfetta, nel cuore dell’area archeologica di Cirella, le note jazz della musica di John Patitucci si intrecceranno alle suggestioni della Riviera dei Cedri, ai sapori e alla sua storia millenaria”. Così il Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri descrive la serata organizzata dal Peperoncino Jazz Festival in partnership con lo stesso C.O.T. il prossimo 29 luglio al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante. Serata che è il diretto prosieguo di un’operazione di promozione della Riviera dei Cedri partita già con il Press Tour del settembre 2022 che ha portato giornalisti e giornaliste di testate nazionali e internazionali a conoscere il territorio. Operazione che si è avvalsa del prezioso sostegno del GAL Riviera dei Cedri attraverso il contributo della misura di cooperazione 16.3.1 del Pal ETROG Riviera dei Cedri PSR – Regione Calabria 2014/2020.

Una serata che parlerà di Riviera dei Cedri attraverso gli eventi, le esperienze e anche la gastronomia simbolo identitario della Riviera dei Cedri. Olificio Pugliese, Verbicaro Viti & Vini e La Montea, le aziende partner dell’iniziativa, contribuiscono quotidianamente a diffondere la cultura gastronomica del territorio.



Spazio anche alle esperienze che la Riviera dei Cedri e il Parco Nazionale del Pollino possono offrire e che rientreranno in pacchetti specifici di promozione turistica curati da AdHoc Travel: dal giro in barca alla scoperta due due isole della Calabria, al rafting sul fiume Lao, all’avventura in quad o un trekking alla scoperta dei borghi millenari.

Nel corso della serata, che vedrà la conduzione del giornalista di Sky Sport, Sandro Donato Grosso, il Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri, consegnerà il Premio Riviera dei Cedri Ambassador a John Patitucci, bassista di fama internazionale. Il premio consiste in un piatto raffigurante il logo del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri realizzato artigianalmente dai ragazzi diversamente abili ospiti dell’Associazione “Progetto Oasi” di Belvedere Marittimo.

Jazzista di fama internazionale nonché vincitore di ben quattro Grammy Awards, Patitucci è un grande amico del Peperoncino Jazz Festival. Ovunque si trovi porta in cuore le sue origini calabresi. Sabato 29 luglio si esibirà insieme ad Enrico Zanisi ed Elio Coppola, portando la sua musica sul palco del Teatro dei Ruderi di Cirella.