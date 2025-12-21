Il Capodanno a Lamezia Terme sarà con Syria

Si ufficializza così che su Corso Numistrano sará Syria ( Cecilia Cipressi) e subito dopo dj set a base dance ad accompagnare Lamezia Terme nel 2026. Per l’artista romana le ultime uscite live sono state organizzate dalla Agenzia DM produzioni del lametino Danilo Mancuso, e dalla MC Concerti del lametino Pasquale Mastroianni prevedendo, oltre ai suoi successi di 10 album, anche un tributo a grandi interpreti della musica italiana come Mina, Loredana Bertè e Loretta Goggi.

Musica & Teatro per l’artista romana, Syria porta in scena anche spettacoli a tema, come omaggi a Gabriella Ferri e tributi all’album “A questo punto la voglia la pazzia” di Ornella Vanoni.

Una delle voci italiane più prestigiose, la cantante da sempre una delle icone della musica italiana. Nel 2021 ha partecipato The star in the star, condotto da Ilary Blasi. Vinse l’edizione confermandosi un’artista di talento. Il 31 sarà la special guest del Capodanno Lametino