“Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare” - Jean-Paul Sartre
"Christmas Songs". Miscellanea di melodie natalizie affidata alla voce di Maria Tramontana accompagnata dal pianoforte di Ferruccio Messinese

Domenica 7 dicembre, nella biblioteca comunale di a San Mango d’Aquino si è tenuto il concerto Christmas Songs, una Miscellanea di melodie natalizie interpretate dalla voce di Maria Tramontana accompagnata al pianoforte del maestro Ferruccio Messinese.

L’evento è stato organizzato dal Maestro Afredo Chieffallo, presidente dell’associazione “Amici della Musica” di San Mango d’Aquino, in collaborazione, tra gli altri, con AMA Calabria ETS, col il patrocinio della locale Amministrazione Comunale  e con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della regione Calabria e altri enti.

Il duo ha regalato al pubblico una serata di rara e raffinata cultura musicale con una interpretazione canora di classici canti natalizi esaltati dalla sontuosa voce, abbinata dalla grande tecnica canora, di Maria Tramontana, con lo splendido accompagnamento, al pianoforte, del Maestro Ferruccio Messinese.

Cicerone diceva che “Una vita senza musica è come un corpo senza anima.” Grazie al Maestro Alfredo Chieffallo anima e organizzatore e all’amministrazione comunale di san Mango d’Aquino per l’impegno e la collaborazione.

 

Maria Tramontana originaria di Polistena (RC) coltiva da sempre l’interesse per lo studio della musica. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza ed essersi abilitata alla professione di avvocato, si è diplomata in Flauto traverso, ma la sua grande passione rimaneva il canto.   Si dedica, quindi agli studi canori e fa parte di numerose formazioni musicali e vocali (anche polifoniche), spaziando tra vari generi: dalla musica religiosa, a quella country, per approdare, infine, alla musica brasiliana. Appassionata dalla musica brasiliana, è la voce del New Wave Duo, un progetto musicale nato con l’intento di diffondere e divulgare la cultura musicale del Brasile e partecipa a workshops di musica brasiliana sotto la guida del M° Giovanni Guaccero, docente del Conservatorio F. Cilea di RC. Al suo attivo produzioni discografiche e numerose collaborazioni artistiche anche internazionali. Trai suoi progetti musicali spiccano nel 2018 il Novalma Project, una rivisitazione dei grandi classici della musica italiana anni 30/40/50 con alcune incursioni nella musica del Sud del Mondo, nel 2019 il “Maria Tramontana Brazilian notes” dedicato alla musica brasiliana e, nel 2020, il “Novalma Project” inserito in uno spettacolo culturale poliedrico denominato Lectura Dantis, che vede la commistione di prosa, canto e ballo per celebrare il Sommo Poeta. Col Maestro Messinese ha creato diversi progetti per piano e voce, tra i quali, uno dal titolo “Omaggio a Mina” ed uno denominato “Note D’Autore”, viaggio attraverso i pezzi più significativi del cantautorato italiano. Numerosa e continua la sua attività che la vede nei teatri e nei siti culturali di tutta Italia. Numerose le partecipazioni a progetti canori e culturali che riconoscono la sua voce e le sue interpretazioni fulcro dei progetti stessi.

Ferruccio Messinese, Direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica. diplomandosi in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per Banda, Maestro Sostituto, Clavicembalo e Jazz, conseguendo inoltre con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II Livello in “Musica Scienza e Tecnologia del Suono”, Indirizzo Didattico – Specializzazione Pianoforte. Con il massimo dei voti e la lode consegue il Diploma Accademico di II Livello Abilitante in Strumento Musicale – Pianoforte (Conservatorio di Musica di Vibo Valentia). Ha diretto il Coro Polifonico Symphonia di Lamezia Terme (Cz), con il quale ha al suo attivo numerose esibizioni. Nel corso dei concerti ha spesso anche ricoperto il ruolo di pianista e curato le elaborazioni o trascrizioni di molti dei brani proposti. È stato, in numerosi eventi, pianista e direttore dell’AMA Jazz Combo di Lamezia Terme (Cz) con il quale ha proposto anche sue elaborazioni di brani del repertorio jazz. Ha collaborato in qualità di direttore con l’Orchestra Regionale delle Scuole della Calabria e collabora in qualità di Direttore Musicale con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria. Attivo come pianista in formazioni che dal duo si spingono fino ad organici più ampi. In qualità di compositore ha al suo attivo numerose esecuzioni nonché svariate elaborazioni per organici vari. Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista in ambito classico/jazz. E’ docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, ed è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi.

