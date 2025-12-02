AMA Calabria premiata per la vittoria del Concorso Nazionale “Art Bonus 2025”

Questa mattina alla presenza del Sottosegretario di Stato allo Spettacolo On.Le Gianmarco Mazzi e del Presidente di Ales Spa Dott. Fabio Tagliaferri, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, è stata premiata AMA Calabria risultata vincitrice del 1° Premio al Concorso Nazionale Art Bonus 2025 categoria spettacolo dal vivo con il progetto Derby ideato da Paolo Giura con musiche di Ferruccio Messinese.

Alla cerimonia erano presenti in rappresentanza di AMA Calabria il Direttore Artistico Francescantonio Pollice e l’Avv. Salvatore Mazzotta Ceo del gruppo Ecosistem mecenate del Progetto.

Il Sindaco di Lamezia Terme Avv. Mario Murone ha inviato una lettera di congratulazioni a nome della città di Lamezia Terme: «L’intera comunità lametina, che ho l’onore di rappresentare, oggi gioisce ed è orgogliosa dell’Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria (A.M.A. Calabria) per la prestigiosa vittoria ottenuta alla nona edizione del Concorso Art Bonus 2025, nella categoria “Spettacolo dal vivo”, con il progetto teatrale “Derby”. Questo riconoscimento conferma quanto A.M.A. Calabria rappresenti un pilastro insostituibile per la promozione della cultura e dello spettacolo nel Mezzogiorno. Da quasi mezzo secolo, l’Associazione si dedica con passione e competenza alla diffusione dell’arte, della musica e del teatro, offrendo alla regione Calabria stagioni di alta qualità, concorsi internazionali e preziose opportunità di formazione. Il successo di “Derby”, un’opera che ha saputo affrontare temi cruciali come l’economia circolare e la sostenibilità ambientale con un linguaggio innovativo e coinvolgente, in particolare rivolto alle nuove generazioni, dimostra la capacità di A.M.A. Calabria di coniugare la tradizione artistica con le sfide e le sensibilità del presente. La vittoria all’Art Bonus è una vittoria di tutta la Calabria, che si vede premiata per la vitalità e l’eccellenza delle sue istituzioni culturali. È un segnale che incoraggia non solo l’Associazione, ma tutti coloro che credono che la cultura sia il vero motore di sviluppo e riscatto per il nostro territorio. Un plauso speciale va a tutti gli ideatori, artisti, collaboratori e, naturalmente, al Direttore Artistico Francescantonio Pollice, per la dedizione costante che ha portato a questo storico risultato. Continueremo a sostenere con convinzione l’azione di A.M.A. Calabria, auspicando che questo prestigioso traguardo spinga sempre più cittadini e imprese a usufruire dello strumento dell’Art Bonus, diventando mecenati della cultura e partecipando attivamente alla costruzione del nostro futuro artistico.

Grazie A.M.A. Calabria!

Giungano a tutti i presenti i più cordiali saluti dell’Amministrazione Comunale della Città di Lamezia Terme e della intera comunità».