Esce il primo episodio del primo libro “COLUMNS: La ladra Elenie Chery” del regista Gustavo Garrafa

“Siamo lieti di annunciare – comunica una nota – l’uscita del primo episodio del primo libro “COLUMNS: La ladra Elenie Chery”, scritto dal regista della famosa serie tv Calabrese, COLUMNS, di Gustavo Garrafa. Questo romanzo, tratto dalla omonima serie tv, racconta la storia di Elenie Chery, una ladra che ha deciso di cambiare vita e di utilizzare le sue abilità per aiutare le persone oneste a difendersi dalle multinazionali che sfruttano e derubano i più poveri. Dopo una lunga carriera nel crimine, Elenie ha deciso di mettrsi al servizio della giustizia e di lottare contro l’ingiustizia e lo sfruttamento.

Il primo episodio del libro, è già disponibile su Amazon in tutto il mondo, in Italiano, inglese e Giapponese, sia in formato cartaceo che digitale kindle, promette di essere una lettura avvincente e coinvolgente per tutti i fan della serie tv COLUMNS. Il successo della serie tv COLUMNS è stato enorme e ora anche il libro ha raggiunto la prima e la seconda posizione dei Bestseller di Amazon in Giappone, nelle categorie “Letteratura in giapponese” e “Avventura in giapponese”. Questo è un risultato straordinario che dimostra l’apprezzamento del pubblico nipponico per la storia della ladra Elenie Chery.

Il libro sarà suddiviso in episodi, ognuno dei quali rappresenterà un piccolo libro a sé stante. In totale, ci saranno quattro episodi che formeranno il romanzo completo.

Questa scelta di struttura narrativa offre diversi vantaggi sia per l’autore che per i lettori. Per l’autore, scrivere un libro in episodi permette di prendersi il tempo necessario per sviluppare ogni singola parte della storia e di concentrarsi sui dettagli senza dover pensare all’insieme. Inoltre, pubblicare episodi a intervalli regolari può generare una maggiore attesa e interesse da parte dei lettori, creando una sorta di “anticipazione” per il prossimo episodio.

Per i lettori, questa struttura consente di godersi la storia in modo più graduale, senza la pressione di dover finire un libro di grandi dimensioni in poco tempo. Inoltre, dà loro la possibilità di assaporare la trama a piccole dosi, rendendo l’esperienza di lettura più gratificante e coinvolgente.

Non perdere l’occasione di scoprire le avventure di Elenie Chery e di immergersi nell’universo della serie tv. Il libro “COLUMNS: La ladra Elenie Chery”, scritto dal regista Gustavo Garrafa e tratto dall’omonima serie tv Calabrese, COLUMNS, – conclude la nota – è disponibile ora su Amazon in tutto il mondo”.