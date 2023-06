Tropea Film Festival, il sindaco Macrì: “Guardiamo a Giffoni e Taormina”

Se – come si evince da uno studio della Iulm-Afic, l’Associazione dei Festival Cinematografici Italiani – per ogni euro investito in un festival, se ne producono tre come ricaduta economica, quella rappresentata dallo straordinario contenitore artistico e creativo del Tropea Film Festival (TFF) rappresenta un’opportunità importante per continuare a fare di questo territorio una destinazione turistico-culturale di qualità.

Come Giffoni, Locarno, Napoli, Torino, Taormina e tante altre destinazioni che vantano una lunga tradizione di Film Festival, anche per l’attenzione internazionale che continua ad avere da parte di produzioni e registi – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – Tropea ha tutte le carte in regola per continuare a crescere in questa direzione.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per complimentarsi con Emanuele Bertucci per la meticolosa organizzazione degli eventi e delle iniziative che si concluderanno il prossimo martedì 2 luglio e che hanno già dato testimonianza della qualità dell’evento attraverso la partecipazione di personaggi e maestri dello spettacolo.

Dal concerto di apertura dell’Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello, composta da 45 musicisti, diretta dal M° Maurizio Malagò con la collaborazione del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto diretto dal M° Roberto Giordano, dedicato alle musiche del cinema scritte da grandi compositori come Nino Rota, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Kennet J. Alford, Nicola Piovani, Frank Pourcel e Paul Mauriat; allo straordinario viaggio tra storia, mito e leggenda sui Bronzi di Riace raccontato da Paolo di Giannantonio che ha coinvolto gli attori Daniele Castrizio, Saverio Autellitano, Fulvio Cama e Annalisa Insardà; passando dalla formazione attoriale con l’attore Giorgio Colangeli. Sono, queste, solo alcune delle suggestioni e dei momenti che hanno impreziosito il carnet di eventi oggi, (mercoledì 28) al suo terzo giorno anche con la presentazione di libri e proiezioni di corti in concorso.

TRA CENTRO STORICO E PORTO. – Domani, giovedì 29 giugno, alle ore 15 l’Antico Sedile dei Nobili ospiterà la sezione di formazione attoriale con Paolo Asso sul tema L’obiettivo dell’attore. Alla stessa ora, ma al Chiostro di Palazzo Santa Chiara, il focus sarà sulla formazione per le maestranze del cinema. Alle ore 17 a Palazzo Santa Chiara si terrà la proiezione dei Corti in gara a cura di Valentina Gemelli, Lo sport Nazionale. Saranno presenti il regista Alessandro Cosentini Regista e l‘attore Alessio Praticò; per Tredici a tavola, invece, la regista Sara Serinelli e l’attore M. Valerio Le Grottaglie. Alle 18 si terrà la masterclass: i costumi nel cinema con Susanna Proietti. Alle ore 19 sarà presentato il libro di Eugenio Attanasio, Vittorio De Seta. Lettere dal sud. (CDC Editore). Conversa con l’autore Luigi Stanizzi. Alle ore 21, presentata da Andrea Santonastaso si parlerà di La “dura vita” degli stuntmen con Marco Stefanelli, Ludovica Della Martina e Massimo Vanni dialogano che dialogheranno con Paolo Di Giannatonio. Esibizione musicale di Demetra