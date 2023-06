Trenitalia promuove il Tropea Film Festival

Raggiungi Tropea in treno e scopri l’emozione del cinema. A suggerire la destinazione turistico-esperienziale e culturale come meta del viaggio è Trenitalia dalle pagine del suo portale ufficiale, punto di riferimento per turisti e appassionati.

Il pretesto, invece è il Tropea Film Festival (TFF), evento cofinanziato dalla Calabria Film Commission, con la direzione artistica di Emanuele Bertucci e patrocinato dall’Amministrazione Comunale guidata da Giovanni Macrì che si svolgerà da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio, all’interno del perimetro comunale, tra centro storico e porto, con una serie di iniziative, workshop, masterclass con maestri del piccolo e grande schermo.

Dalla formazione attoriale, alla presentazione di libri, passando dalla proiezione dei corti in gara. Sono, queste, alcune delle attività che saranno impreziosite dalla presenza di ospiti speciali come Pupi Avati, Manila Nazzaro, Ronn Moss, Massimiliano Bruno, Annalisa Insardà, Luca Manfredi, Vincenzo Mollica, Totò Cascio, Ettore Bassi, Giorgio Colangelo.

Sul portale dedicato tropeafilmfestival.com è possibile prenotarsi per prendere parte ad uno dei diversi momenti in programma per tutta la settimana. –