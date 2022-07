Il Volo aprirà la 19esima edizione del Magna Graecia Film Festival

Sarà IL VOLO ad aprire la sera di sabato 30 luglio la 19a edizione del Magna Graecia Film Festival – ideato e diretto da Gianvito Casadonte – in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Il trio eseguirà un paio di brani tra i più significativi della propria carriera, in qualità di ospite speciale della kermesse che vedrà Beatrice Grannò come Madrina e un parterre di ospiti unico e internazionale, dall’attore Richard Gere, al regista e sceneggiatore John Landis, all’attrice Stefania Sandrelli, al regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana, al regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, che riceveranno la Colonna d’Oro alla Carriera.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone, ad esibirsi a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, ad essere ospiti nelle principali televisioni e festival in tutto il mondo.

Nel 2015 Il Volo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, avendo vinto il Festival di Sanremo con “Grande Amore”. Il pubblico televisivo europeo lo premia facendogli raggiungere il #1 nel televoto e continua a sostenerlo anche nelle classifiche di vendita: il singolo “Grande Amore” e l’album “Sanremo Grande Amore”, infatti, conquistano subito le charts iTunes dei Paesi eurovisivi. Il grande affetto della gente è dimostrato anche dagli ascolti durante l’esibizione del trio nella finale dell’ESC, che risulta essere la più vista della serata. Non solo il pubblico, ma anche la critica musicale si è espressa in favore de Il Volo, conferendogli il prestigioso Marcel Besançon Award 2015 della stampa internazionale.

Il 2016 e 2017 sono gli anni dedicati al progetto “Notte magica” il tributo all’evento del 1990 dei tre tenori Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Al progetto partecipa proprio Placido Domingo, uno dei tenori più importanti della storia musicale mondiale.

Nel 2019 Il Volo torna sul podio del Festival di Sanremo con il brano “Musica che resta”. Esce in autunno in tutto il mondo la raccolta “10 Years” che racchiude il meglio del repertorio de Il Volo, da “‘O Sole mio” a “My Way” a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.

Il loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone” (2021) è un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi, con l’appoggio di Andrea Morricone e di tutta la famiglia. Il disco è stato celebrato in un grande concerto evento all’Arena di Verona, trasmesso in diretta su Rai 1 e più volte in replica in prima serata, vincendo lo share televisivo.

Quest’anno sono stati tra gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2022 dove hanno presentato il nuovo brano “You are my everything (Grande amore)”, un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”.

Il Volo è attualmente impegnato in un tour mondiale che li vede protagonisti nelle più prestigiose location europee per tutta l’estate e poi da agosto in Giappone, Canada e Nord America.

Il Magna Graecia Film Festival si svilupperà in otto giorni di proiezioni e incontri con anteprime nazionali e internazionali, masterclass d’eccezione, performance musicali e tanti ospiti che abbracceranno idealmente tutta la città, dal mare fino al centro storico del capoluogo calabrese. I concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo, presenteranno alcuni dei lavori più apprezzati della stagione.

Il Magna Graecia Film Festival aderisce anche alla rete dei festival sostenibili e plastic free – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della tutela dell’ambiente, dei borghi e delle spiagge – sposando la campagna promossa da Agis e Italiafestival.