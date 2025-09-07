Orgoglio e gioia per il trionfo di Toni Servillo dal Magna Graecia Film Festival alla Mostra del Cinema di Venezia

Grande entusiasmo per la Coppa Volpi conquistata da Toni Servillo alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, grazie alla sua interpretazione ne La grazia di Paolo Sorrentino. Il grande attore era stato ospite quest’estate a Soverato in occasione del Magna Graecia Film Festival, regalando un’intensa conversazione con il pubblico, accolto con affetto e ammirazione dal pubblico calabrese.

Il premio ricevuto al Lido conferma ancora una volta il suo straordinario talento. Non solo, nel corso della kermesse veneziana anche Paolo Sorrentino ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: il Premio Rotella, che celebra il legame tra cinema e arte nel ricordo del maestro catanzarese dei décollages.

“É un ideale cerchio che si chiude: il Magna Graecia Film Festival si conferma ogni estate una vetrina d’eccellenza per il cinema, un trampolino che dalla Calabria porta fino a Venezia, rafforzando il ruolo e l’immagine del nostro territorio come crocevia culturale di rilievo nazionale”, ha commentato Gianvito Casadonte, direttore artistico del Mgff e del Premio Rotella.