Mattiani: “Calabria presente alla Festa del Cinema di Roma con ben quattro titoli”

“Regione Calabria e Calabria Film Commission alla Festa del Cinema di Roma, dimostra il grande impegno volto a promuovere e celebrare le meraviglie della Calabria del nostro Governo regionale.”.

Non nasconde la propria soddisfazione il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani per la presenza in programma alla Festa del Cinema di Roma di ben quattro titoli sostenuti da Calabria Film Commission:

“Sono ben quattro i titoli sostenuti da Calabria Film Commission alla Festa del Cinema di Roma:

il documentario “PIENA DI GRAZIA” di Andree Lucini che, esplorando il contrasto tra sacro e profano, racconta la Festa della Varia, la storica manifestazione che si svolge a Palmi. Una macchina in ferro che poggia su una base di legno detto “Ccippu”, dal peso di circa 20 tonnellate ed alta quasi 16 metri, nella cui sommità si staglia la figura del Padreterno nell’atto di porgere col palmo della mano l’Anima della SS. Vergine, rappresentata da una bambina detta Animella, al Suo Figliolo. In particolare, questo documentario, si innesta in quel percorso, cui spesso ho voluto fare riferimento e per il quale è forte il mio impegno, di promozione di questo straordinario Patrimonio, delle sue storie e del profondo senso di comunità che la anima. Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros, Désirée Manetti, è una produzione Mompracem film;

poi, “U.S. PALMESE” dei Manetti Bros, girato in Calabria, a Palmi, narra le vicende poco fortunate della squadra di calcio della Palmese. Con Rocco Papaleo e Blaise Afonso – Giulia Maenza, Lusa Do Couto Texeira, Max Mazzotta, Massimo Di Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele e con la partecipazione di Guillame De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro. Si tratta di una produzione Mompracem film con Rai Cinema;

e ancora, “HEY JOE” di Claudio Giovannesi, prodotto da Palomar con Rai Cinema, in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Netflix, le cui riprese sono state realizzate anche in Calabria a Pizzo e Villaggio Mancuso, in Sila, in quello che è stato il Grande albergo delle Fate;

e infine, “MANI NUDE” per la regia di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri. Il film, prodotto da Eagle Original Content, Pepito produzioni e Movimento productions con Rai Cinema, uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle pictures. Mani nude, è stato realizzato con il contributo del Ministero Della Cultura e girato nella città di Cosenza e a Cetraro, Sangineto, Rovito, Marano Principato, Rose, Castiglione Cosentino, Sant’Andrea Jonio, Soverato, Acquappesa.”.

Il Consigliere Mattiani nell’elogiare l’operato della Regione Calabria e di Calabria Film Commission ha voluto ricordare le riprese di Sandokan che hanno interessato per mesi varie località della Calabria:

“Ho sempre detto che l’attività che sta conducendo Calabria Film Commission rende onore all’intera Calabria. Come dimenticare le riprese della nuova serie evento internazionale Sandokan, che hanno avuto luogo per mesi in diverse location della Calabria. Un cast internazionale capitanato da Can Yaman, affiancato da Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah. Sono davvero orgoglioso di quanto stiamo facendo e devo ringraziare per questo il Presidente Roberto Occhiuto e tutta Calabria Film Commission che sta continuando a dare lustro e visibilità alla nostra Terra ed a promuovere bellezza e cultura di una Regione che vuole guardare avanti e mostrarsi in tutte le sue positività.”.