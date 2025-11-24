5 squadre in 3 punti: straordinaria lotta al vertice in Serie A

Quella a cui stiamo assistendo in Serie A è una lotta al vertice come non accadeva da anni, o forse non si è mai verificata, basti pensare che nella decima giornata c’erano quattro squadre in 2 punti al vertice: evento unico nel campionato a 3 punti.

L’undicesima giornata di Serie A 2025/2026 ha cambiato tutte le carte in tavola, non solo la classifica ma anche i pronostici scommesse del palinsesto Antepost, con l’Inter che diventa la favoritissima, Milan e Roma dietro a inseguire e il Napoli che scivola in basso a seguito dei flop contro Como e Bologna.

Flop Napoli negli ultimi 5 match

Le sconfitte contro Torino e Bologna più il pareggio contro il Como, lasciano soltanto 7 punti su 15 agli Azzurri campioni in carica negli ultimi 5 match, decretando non solo il flop in classifica e la perdita della vetta, ma anche una discesa clamorosa nel palinsesto Antepost con la quota che ha impennato a 6. Gli uomini di Conte dovranno ricorrere ai ripari e cambiare marcia quanto prima.

Como e Bologna tra i club più in forma

I Felsinei sono al secondo posto per stato di forma negli ultimi 5 match con 11 punti su 15 messi in cassaforte con 3 vittorie e 2 pareggi, così come il Como che si trova alla terza posizione per stato di forma con 2 vittorie e 3 pareggi. A questo punto del campionato, il Bologna si trova a 3 punti dalla vetta e ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio scudetto, mentre il Como è a soli 4 punti dalla zona Champions: un campionato formidabile.

Milan e Roma a caccia dello scudetto

Il Diavolo e la Lupa stanno spingendo forte e si piazzano nella danza al vertice che propone questi 5 club in una forbice strettissima di soli 3 punti. La Roma è a pari merito col Biscione in vetta, mentre il Diavolo si è assestato a pari merito col Napoli.

Lo stato di forma di entrambe le sfidanti è pari per punti messi in cassaforte negli ultimi 5 match: 9 su 15. La differenza sostanziale è che il Diavolo non ha mai perso negli ultimi 450 minuti di gioco, mentre la Lupa del Gasp ha perso 2 match, con 3 vittorie. Inoltre, quello dei Giallorossi è il miglior reparto difensivo da 5 gol subiti nelle prime 11 gare.

Il Biscione si prende la scena e diventa favorito assoluto

L’Inter si è piazzata al primo posto della classifica a pari merito con la Roma, così come nelle statistiche delle scommesse la quota è precipitata a 1.53, superando Napoli, Roma e Milan a seguito delle vittorie contro Fiorentina, Verona e Lazio.

A nulla è servita la vittoria per 3 – 1 dei Partenopei, che sembrava aver indirizzato il campionato verso altri binari nella giornata numero 8. Attualmente, il Biscione domina con il miglior reparto offensivo da 26 gol in 11 match, stiamo parlando del club che ha terminato più match in over 2.5: otto fino a oggi, soltanto tre gli under 2.5.