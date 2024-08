A.S.D. San Luca: Lanzaro si presenta. “La Calabria è una casa per me”

Le prime dichiarazioni di Maurizio Lanzaro da allenatore dell’A.S.D San Luca 1961.

“Ringrazio la dirigenza per aver riposto la fiducia in me.

Personalmente posso dire che non è stata una scelta facile perché vengo da molto lontano ma conosco bene la Calabria, è una casa per me.

Ho la consapevolezza di essere arrivato in una piazza che ha voglia di rivalsa.

Io stesso ho voglia di mettermi in discussione e qui possiamo fare tutti bene, insieme.

Non amo fare proclami perché mi piace dimostrare le cose sul terreno di gioco.

Partiamo in ritardo ma la cosa non mi spaventa.

Finita la conferenza andrò a dare un’occhiata al terreno di gioco per capire insieme al mio staff come lavorare.

Il lavoro quotidiano supera ogni problematica”.

A comporre lo staff tecnico insieme a mister Maurizio Lanzaro ci saranno Enrico Etna come Allenatore dei portieri e Daniele Melluso come preparatore atletico.

La conferenza stampa, tenuta all’Euro Hotel, si è conclusa nel ricordo di Marco Pezzati da parte dei dirigenti dell’A.S.D. San Luca 1961.