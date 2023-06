Reggina, iscrizione ok. Lavori al “Granillo”, sarà indicato impianto di riserva

di Paolo Ficara – La Reggina ha prodotto in giornata la fidejussione da allegare alla domanda di iscrizione, che andrà inviata alla Lega B entro le 23:59 di martedì 20 giugno. I bonifici per i pagamenti delle varie pendenze dovrebbero essere già partiti. Gli amaranto saranno tra gli ultimi ad inviare l’incartamento: all’appello mancano finora in tre, un pizzico di incertezza si respira in casa del fresco neopromosso Lecco.

Nella propria domanda, la Reggina dovrà indicare un impianto di gioco alternativo al “Granillo”, a titolo di precauzione. A breve partiranno i lavori per mettere a norma l’impianto di illuminazione dello stadio, carente in tutti i settori. La Serie B inizierà nel weekend del 19 agosto, da Palazzo San Giorgio filtra ottimismo per la consegna dell’impianto entro fine agosto.