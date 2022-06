Giornata del Rifugiato, Lamezia ospiterà il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri

Il prossimo 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato promossa da UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, anche Lamezia parteciperà con più momenti di riflessione in collaborazione con i Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) di Lamezia Terme e Miglierina, dell’Anci e del ministero dell’Interno.

In particolare, dopo il flash mob che ha visto protagonisti sabato 18 giugno il complesso bandistico Città di Girifalco con la direzione del Maestro Catalano e il reading letterario di Chiara Sacco, Mammut Teatro, nella sala Mons. Luisi del Comune di Lamezia Terme alle 16.30 si terrà una conferenza stampa alla quale prenderà parte il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri.

Ad affiancarlo Pietro Hiram Guzzi, Sindaco di Miglierina, Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, Don Giacomo Panizza Presidente Comunità Progetto Sud e Antonio Scaramuzzino Inrete Cooperativa Sociale ETS. Nella giornata di lunedì si terrà a Miglierina il torneo di calcio a 5 con le rappresentative di Vigili del Fuoco, Ospedale Giovanni Paolo II, ospiti SAI e cittadini di Miglierina. Il calcio d’inizio verrà dato da Renzo Ulivieri. Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica. A moderare la conferenza stampa saranno i giornalisti Rinaldo Critelli e Tiziana Bagnato. A coordinare le iniziative dei progetti Sai nel ventennale Sprar-Sai la Pieffe Comunicazione.