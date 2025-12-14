“Rinascita Scott”, scarcerato il presunto boss Domenico Cracolici. Ora possibile “effetto domino”

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordine di carcerazione disposto nei confronti di Domenico Cracolici, imputato nel filone abbreviato del maxi processo ‘Rinascita Scott’ in quanto presunto esponente dell’omonima cosca di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. In precedenza, la Suprema Corte aveva già annullato con rinvio la sentenza di condanna inflitta a Cracolici, eliminando l’aggravante legata al finanziamento di attività economiche con proventi illeciti e rimettendo la rideterminazione della pena alla Corte d’Appello di Catanzaro. Quest’ultima aveva disposto l’esecuzione della pena, calcolandola in forma autonoma e mandandola definitiva; avverso tale decisione, la difesa dell’imputato, costituita dagli avvocati Sergio Rotundo e Antonio Galati, aveva proposto incidente di esecuzione ritenendo, sulla scorta di alcuni pronunciamenti della Cassazione, che la pena si possa ritenere ‘eseguibile’ solo se ‘certa’ e non più suscettibile di modifiche.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza e riconfermato la decisione, ma gli ermellini, sulla base di una nuova istanza presentata dalla difesa, hanno dichiarato la non esecutività della sentenza d’appello, disponendo l’immediata scarcerazione dell’imputato. Una decisione che potrebbe aprire la strada a una sfilza di scarcerazioni nell’ambito del medesimo processo ‘Rinascita-Scott’, determinando, di fatto, una sorta di ‘effetto domino’.