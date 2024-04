Agguato a colpi di arma da fuoco nel Vibonese: ferito gravemente un 54enne

Agguato a colpi di arma da fuoco a Rombiolo, nel Vibonese. Un uomo Carmelo Castagna, 54 anni, del luogo, è rimasto ferito in modo grave nella frazione di Presinace dopo essere stato colpito al volto da uno o più persone L’episodio è avvenuto nel centro abitato della frazione nel primissimo pomeriggio. Non sono al momento chiari la dinamica esatta e i motivi dell’agguato. La vittima è stata trovata dal fratello davanti all’uscio di casa ma si presume che il fatto sia avvenuto in un luogo diverso. Sul posto, un volta scattato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che, viste le condizioni dell’uomo, hanno fatto intervenire l’elisoccorso per l’immediato trasferimento nell’ospedale di Catanzaro. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vibo Valentia guidata Camillo Falvo. Carmelo Castagna è fratello di Nazzareno, un soggetto già noto alle forze dell’ordine.