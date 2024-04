Si ribalta alla guida del trattore: morto pensionato nel Vibonese

Un pensionato di 77 anni è morto stamani in località “Stangone”, nelle campagne di Calimera, frazione del Comune di San Calogero nel Vibonese, dopo essere rimasto schiacciato dal Trattore sul quale si trovava. L’uomo stava arando un fondo agricolo quando il mezzo, forse a causa dell’inclinazione del terreno, si è ribaltato. Per l’uomo, rimasto schiacciato sotto il Trattore, non c’è stato niente da fare.

Il personale del 118, allertato da persone che si trovavano nella zona, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per rimuovere il corpo si è reso necessario l’intervento di un’autogru.