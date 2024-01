Piano di dimensionamento scolastico, il sindaco di Vibo Limardo: “L’autonomia aggiuntiva decretata col ‘Milleproroghe’ venga assegnata al capoluogo”

“La centralità del capoluogo di provincia e ciò che ne comporta in termini di organizzazione di servizi e strutture, nonché l’elevato numero di studenti afferenti agli istituti di ogni ordine e grado, sono elementi sufficienti a considerare Vibo Valentia come beneficiaria dell’autonomia scolastica aggiuntiva assegnata alla nostra provincia in base al decreto Milleproroghe. Chiedo pertanto al consiglio provinciale, che si riunirà per affrontare la questione, di tenere in dovuta considerazione la nostra città, pur consapevole che altre realtà del nostro territorio provinciale subiscono parimenti le penalizzazioni decretate dal piano di dimensionamento”. È quanto dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in vista del consiglio provinciale che si terrà mercoledì 3 gennaio ed avrà quale unico punto all’odg proprio le integrazioni al Piano di dimensionamento scolastico.