Allerta meteo, domani scuole chiuse anche a Vibo Valentia

A causa dell’allerta meteo prevista per domani, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha disposto, con un’ordinanza sindacale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, degli impianti sportivi e di parchi e ville ricadenti nel territorio di Vibo Valentia per l’intera giornata.