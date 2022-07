Provincia di Vibo, avviati nuovi interventi di pulizia in diversi tratti della provinciale Pizzo-Tropea-Nicotera

La Provincia di Vibo Valentia ha avviato nuovi interventi di ripristino della viabilità e pulizia in diversi tratti della provinciale Pizzo-Tropea-Nicotera.

«Per far fronte alle esigue risorse finanziarie a disposizione dell’Ente proficua è stata l’interazione istituzionale con i sindaci dei Comuni della costa, alcuni dei quali hanno contribuito, anche con mezzi e risorse proprie, alla pulitura delle arterie provinciali», – hanno sottolineato, al riguardo, il presidente della Provincia, Salvatore Solano e il presidente della Commissione Viabilità, Domenico Tomaselli.

Negli ultimi mesi diversi sono stati gli incontri e i confronti che il presidente Solano e i componenti della Commissione Viabilità hanno avuto anche con i funzionari e i tecnici del settore Viabilità dell’Ente. «Riunioni a tratti anche molto “vigorose”, a causa soprattutto delle poche risorse economiche e umane a disposizione, – ha evidenziato il presidente della Commissione consiliare, Tomaselli – ma sempre costruttive, improntate al reciproco rispetto e mosse dall’obiettivo comune di dare il meglio di sé stessi per elargire ai cittadini vibonesi e ai turisti un servizio decoroso, nonostante le note difficoltà di carattere amministrativo e finanziario che investono un po’ tutti gli Enti locali».

Dagli amministratori della Provincia di Vibo Valentia un appello accorato «per non vanificare quanto sinora di buono è stato effettuato per quanto riguarda i lavori di pulitura e manutenzione delle arterie stradali» è stato rivolto alla Regione Calabria.

«Nonostante la programmazione avviata già nel mese di aprile, attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto con Calabria Verde, ancora nessuna collaborazione – ha asserito il presidente Solano – è venuta dall’azienda in house della Regione Calabria. Il nostro auspicio è che tale cooperazione si attui, quanto prima, con interventi concreti. È importante che Calabria Verde ci affianchi, al più presto, nella pulizia delle arterie provinciali, anche perché la programmazione predisposta – ha ricordato Solano – prevede il loro supporto, tra l’altro richiesto in modo formale addirittura nel mese di aprile. Da qui – conclude il presidente Solano – il nostro appello alla Regione Calabria affinché non si tiri indietro e ci supporti in un servizio che è sì di pulitura delle arterie e, quindi, di messa in sicurezza stradale, ma è anche inerente all’accoglienza turistica».