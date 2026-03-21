“Non esistono verità medie” - George Santayana
HomeCalabriaReggio CalabriaPalmi, la reliquia del transito di San Francesco: comunione, missione e un...
CalabriaReggio Calabria

Palmi, la reliquia del transito di San Francesco: comunione, missione e un cammino che attraversa la Calabria

Una partecipazione raccolta e sentita ha accompagnato, lo scorso 17 marzo, la peregrinatio della reliquia della Terra del Transito di San Francesco d’Assisi presso la Parrocchia Maria SS. del Rosario dei Frati Minori Conventuali. Un appuntamento inserito in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo, che ha riunito la comunità in un clima di preghiera e condivisione.

La reliquia, portata dai Frati della provincia Calabra, provenienti dal Santuario di Sant’Umile di Bisignano, ha fatto tappa a Palmi nell’ambito di un itinerario che sta attraversando la Calabria, trasformando ogni incontro in occasione di ascolto e rinnovamento spirituale.

La Santa Messa, inizialmente prevista con la presenza del vescovo Mons. Giuseppe Alberti, è stata presieduta da Fra Francesco Alfieri, uno dei frati impegnati in questo cammino itinerante.

Ad aprire la liturgia, le parole di Fra Massimiliano Di Pasquale, che ha sottolineato il valore della presenza comunitaria: «Una bella espressione di comunione», resa visibile dalla partecipazione dell’intera famiglia francescana, “con tutti i suoi ordini, il prim’ordine, con i suoi frati; figli (terz’ordine francescano secolare) e nipoti, con i ragazzi della Gi.Fra (Gioventù Francescana)”, riunita attorno a un unico percorso spirituale.

Fra Massimiliano ha definito l’arrivo della reliquia «un momento di grande grazia», evidenziando il senso di un itinerario nella preghiera della vita vissuto insieme alla comunità e ai sacerdoti presenti.

Al termine della celebrazione è stato annunciato anche un gesto simbolico: il dono di una stola, pensata come sintesi del messaggio francescano attraverso tre segni essenziali.

La stella, simbolo di Maria, richiama la sua presenza materna; il ramoscello d’ulivo, segno della pace invita a farsi strumenti di riconciliazione; il Tau francescano, simbolo di misericordia, infine, richiama l’amore concreto verso il prossimo.

Il cuore della celebrazione si è sviluppato attorno alla Parola del Vangelo – «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» – che ha fatto da chiave interpretativa all’omelia di Fra Francesco Alfieri, centrata sul rapporto tra fede, fragilità umana e ricerca della gioia piena in Cristo.

Fra Francesco ha proposto una riflessione teologicamente densa e profondamente esistenziale, mettendo al centro il paradosso evangelico: perdere per trovare, svuotarsi per essere riempiti. La salvezza – ha spiegato – non è un concetto astratto, ma coincide con la possibilità concreta di una vita piena, di una gioia che non si consuma perché fondata nella fedeltà di Dio.

Nel commentare il Vangelo, ha richiamato l’immagine di Cristo come sposo che viene incontro alla sposa, che si dirige verso Gerusalemme e verso la vita di ciascuno, entrando nelle pieghe più fragili dell’esistenza umana. È proprio lì, davanti alla miseria dell’uomo, che si gioca l’incontro decisivo.

Riprendendo l’episodio evangelico dell’uomo paralizzato, Fra Francesco ha posto al centro una domanda radicale: «Vuoi guarire davvero?». Una domanda che non resta confinata al racconto evangelico, ma interpella direttamente ogni fedele, chiamato a confrontarsi con le proprie resistenze interiori, con quelle zone della vita in cui ci si è rassegnati, dove si è smesso di credere possibile un cambiamento.

«Non ho nessuno» – dice l’uomo del Vangelo – ed è proprio questa solitudine, ha sottolineato il frate, a svelare una verità decisiva: nessuna realtà umana può colmare il cuore fino in fondo. Solo Dio può farlo. Da qui nasce quella che è stata indicata come la più autentica professione di fede: riconoscere che Cristo basta.

Ma l’incontro con Cristo non elimina la fragilità: la trasforma. «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina» diventa allora un invito a non fuggire dalla propria miseria, ma a prenderla tra le braccia. «La resurrezione parte dalla nostra miseria – ha affermato – non c’è vita nuova senza attraversare ciò che è fragile».

In questo orizzonte si inserisce anche il significato della reliquia: non un oggetto devozionale in senso stretto, ma un segno che rimanda a un passaggio concreto, quello di Francesco che, giunto al termine della sua vita, sceglie di spogliarsi di tutto per affidarsi completamente a Dio. Quel pugno di terra proveniente dalla cappella del transito diventa così simbolo di una verità più profonda: la gioia non nasce dal possesso, ma dall’abbandono fiducioso.

«Il santo della gioia ci somiglia» – ha ricordato Fra Francesco – perché anche lui ha conosciuto la fatica del trattenere, del voler controllare, del cercare sicurezza nelle proprie mani. Ma la svolta arriva quando sceglie di fidarsi, di consegnarsi, «come un bambino tra le braccia della madre».

Il peccato, in questa prospettiva, non è stato descritto come semplice errore morale, ma come sbagliare direzione, cercare una felicità facile, immediata, che evita il passaggio attraverso la relazione con Dio. La proposta cristiana, invece, è quella di una gioia più alta, che passa anche attraverso la fatica della fiducia.

La riflessione proposta nell’omelia ha poi trovato un ulteriore sviluppo durante l’adorazione eucaristica serale, momento particolarmente intenso e partecipato. Qui il simbolo della terra è diventato esperienza concreta per i fedeli.

Ciascuno è stato invitato a compiere un gesto personale: scrivere ciò che genera vuoto nella propria vita, tracciare una croce come segno di affidamento, annotare ciò a cui si è più legati e, infine, ciò che si porta nel cuore. I fogli sono stati poi consegnati, in un gesto di affidamento comunitario, mentre a ciascun fedele è stato donato un fiore, segno di rinascita e speranza.

La presenza di Fra Francesco a Palmi si inserisce in un cammino più ampio: il frate vive presso il Santuario di Sant’Umile a Bisignano e svolge una pastorale itinerante fatta di missioni, incontri con i giovani, accompagnamento vocazionale e familiare.

Dopo la celebrazione della mattina successiva, la reliquia ha quindi proseguito il suo cammino verso Oppido, continuando il suo percorso attraverso le comunità calabresi.

La giornata del 17 marzo si è così inserita in un itinerario più ampio, che continua a toccare territori e persone, lasciando dietro di sé non solo il passaggio di una reliquia, ma un invito concreto a rileggere la propria vita alla luce del Vangelo.

A otto secoli dal suo transito, San Francesco continua a indicare una strada essenziale, fatta di fiducia, spoliazione e autenticità, capace ancora oggi di parlare al cuore degli uomini.

Articolo PrecedenteIl Consiglio metropolitano approva programma per 48 interventi di riqualificazione urbana e sicurezza. Dall’Aula Repaci di Palazzo Alvaro ok anche a due avvisi contro Cyberbullismo e assistenza ad anziani
Articolo SuccessivoGermanó (FdI): “L’archiviazione di Giuseppe Neri: la vittoria della verità sulla cultura del sospetto”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Quarant’anni di storia del Centro Calabrese di Solidarietà, gli auguri del rettore dell’Umg Cuda

Rete dei musei e dei siti culturali cittadini:prende forma il calendario di iniziative “Cultura in Comune – 2026”

Reggio: all’Istituto Piria-Ferraris-Da Empoli” l’incontro dei carabinieri con gli studenti nell’ambito del progetto “Informare”

Germanó (FdI): “L’archiviazione di Giuseppe Neri: la vittoria della verità sulla cultura del sospetto”

Il Concours Mondial de Bruxelles torna in Calabria con la sessione dei vini rosati

Accessi vascolari: Aloia (Ivas Calabria) chiede Istituzione di un Team Accessi Vascolari (TAV) in ogni Azienda Ospedaliera

La Kairos Nuoto Lamezia trionfa alle Finali Regionali di Categoria e si conferma prima in Calabria

La Dierre oggi in casa del Cus Catania

AIGA Cosenza incontra la direzione del carcere: le proposte per il futuro

Giuli nomina il nuovo Comitato scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Calabria. Tra i componenti designati dal Ministro della cultura c’è il docente Unical...

Lamezia Terme: rito di ammissione al Catecumenato presieduto dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi

Il Consiglio metropolitano approva programma per 48 interventi di riqualificazione urbana e sicurezza. Dall’Aula Repaci di Palazzo Alvaro ok anche a due avvisi contro...

Il sindaco Franz Caruso rilancia l’unità istituzionale sul risanamento finanziario e sul Fondo liquidità

Pronto Intervento Sociale (PIS): lunedì 23 Marzo a Palazzo dei Bruzi la conferenza stampa di presentazione alla presenza del Sindaco Franz Caruso

Gli auguri dell’assessore regionale Antonio Montuoro per i 40 anni del Centro calabrese di solidarietà

Parchi Marini Calabria, parte da Cetraro la rete degli Info Point per una fruizione sostenibile

Referendum giustizia, a Corigliano-Rossano fronte comune per il NO: “Difendere equilibrio democratico e autonomia della magistratura”

“Università Svelate” entra nel vivo a Reggio Calabria tra cultura, sport e orientamento

Volontariato, firmato a Catanzaro un protocollo d’intesa per rafforzare la rete sociale territoriale

Novant’anni di storia e identità: il Risorgimento calabrese protagonista alla BCC Mediocrati di Rende

SS 106 Jonica a Crotone, al via i lavori della rotatoria “Le Spighe”

Intelligenza artificiale a scuola: “Generazione AI” a Roccella Jonica tra nuovi strumenti e responsabilità

“Mare e Aria Puliti 2026”: a San Ferdinando nasce la cabina di regia per la tutela ambientale

Sanità, buoni pasto e arretrati: accordo in arrivo all’Ospedale di Cosenza, UIL FPL rivendica i risultati

40 anni del Centro Calabrese di Solidarietà: il messaggio del presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

Quarant’anni di storie, volti e rinascite: il Centro Calabrese di Solidarietà Ets celebra una comunità che non lascia indietro nessuno

Noleggio con conducente, al via a Siderno l’iter per assegnare nuove dieci licenze

Presentata la stagione concertistica 2026 della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro

“ENNIO”, il grande tributo a Ennio Morricone arriva a Cosenza con un concerto-evento immersivo

Giornata della Poesia, Taurianova ha aperto la “via” degli autori locali

Un pomeriggio di sorrisi a Marina di Gioiosa: il 31 marzo la prima “Caccia all’Uovo”

“Quarant’anni di impegno e umanità”: auguri del consigliere regionale Enzo Bruno al Centro Calabrese di Solidarietà Ets

Klaus Davi attacca sindacato Usb e pacifisti: “Polemiche ridicole contro Israele”

Quarant’anni del Centro Calabrese di Solidarietà, il sindaco Fiorita: “Qui nessuno si salva da solo”

Magisano al centro dell’innovazione agricola: tecnici e agricoltori a confronto tra ricerca e pratiche di campo

Tornei nei casinò online: il parere degli esperti di Casino DudeSpin

Nascita dei Municipi a Reggio Calabria, Maiolo: “Passaggio che apre a nuove dinamiche politiche”

Referendum, Bignami a Cosenza: “L’Italia non ha voluto il conflitto e non vuole partecipare”

Proclamati gli eletti al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)-Istituto Comprensivo Lauropoli-Sibari-Cassano

La rappresentante del governo del Kurdistan incontra a Palazzo De Nobili il sindaco Fiorita

GdF Vibo Valentia: celebrazione eucaristica interforze per la preparazione alla Santa Pasqua

La Calabria sabato su Rai1 con “Linea Verde illumina-Sport e salute”: telecamere a Tropea per raccontare il Vibonese e la Costa degli Dei

Comune Cosenza, Mancini: “Querelato da Caruso perché difendo i cittadini vessati da Municipia. Non mi faccio intimidire. Io sto dalla parte dei cosentini”

Rotary Club Rende-Unical, “Encomio speciale alla carriera” al prof. Carlo Cottarelli e lectio magistralis su “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive...

Eventi meteo causano frana nei pressi della linea: Terna avvia iter per realizzazione variante elettrodotto Maria-Rizziconi nel Comune di Polia (VV)

“Fuoriclasse in movimento”, 150 piccoli alunni protagonisti a Palazzo San Giorgio

Olimpiadi del Libro, gli studenti dell’IC Mandatoriccio incontrano Dino Ticli

Referendum, Bignami a Cosenza: “Dimissioni di Delmastro? Richiesta del tutto strumentale”

Porto di Gioia Tauro-Autostrada A2, Mattiani: “99 milioni di euro per un’opera fondamentale”

Laghi presenta nuova proposta per “istituire la Riserva naturale di Castrovillari”

Unarma sindacato dei carabinieri: “Compagnia di Scalea (CS) brillante operazione di servizio”

Inchiesta sulle protesi acustiche, Codacons: “Le somme recuperate tornino alla salute dei cittadini. Priorità all’Oncologia di Lamezia”

“Donne al Mondo e Dialoghi per Ricostruire”: all’ITE Piria-Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria un panel di voci per smontare gli stereotipi di genere

Il finale di campionato DR2 di Basket è favorevole all’Asd Multimed Pallacanestro Vibo Valentia

Il graphic novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” inserito nella mostra del Premio Romics 2026

Edilizia, firmato nella sede Confartigianato Calabria l’accordo regionale per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Truffa all’Asp di Catanzaro: sequestrate 3 ditte, 10 indagati

Dall’urgenza alla pianificazione: le molteplici vie del contributo sociale

Cosenza: convocato per mercoledì 25 Marzo il Consiglio comunale. Diversi i punti all’ordine del giorno

Pubblicato decreto “Una casa per tutti”, Straface: “Misura più equa e più vicina alle famiglie. Pronta sottoscrizione con gli Ats”

Domenico Pirrotta nominato responsabile regionale dell’organizzazione di Azione

AMACO, il Sindaco Franz Caruso scrive al Presidente della Regione Roberto Occhiuto per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per la tutela...

Pietrapaola: al via sostegno per donne con patologie oncologiche

Parole che pesano: l’appuntamento finale a Crotone

Grande partecipazione a Lamezia Terme per l’incontro su cyberbullismo e cittadinanza digitale: studenti e volontari protagonisti del Patto Educativo Digitale

Catanzaro, pubblicato il bando per il lotto 2 di alaggio e varo. Iemma e Battaglia: “Prosegue impegno dell’amministrazione nel rilanciare servizi e organizzazione dell’area...

Edilizia, firmato nella sede Confartigianato Calabria l’accordo regionale per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

L’Assemblea dei Sindaci esprime parere favorevole al Bilancio di previsione 2026–2028 della Provincia di Cosenza

Legalità e consapevolezza: all’Istituto “Ercolino Scalfaro” la presentazione de L’invisibile mondo di Carlotta

Expo Tirreno, successo per la VII edizione: formazione, innovazione e promozione del territorio

L’Adsp dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è vincitrice dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la trasformazione digitale e lo sviluppo...

Stagione agonistica Fisi Cal: atleti giovani e master impegnati in trasferte in Lazio, Abruzzo e Toscana

Tonno Callipo, Paglialunga: “Costanza e caparbietà, la qualità per spuntarla”

Comitato Pa: “Anche Reggio rischia il dissesto se non cambiano il Fal, Cannizzaro che dice?”

Hashish in casa sotto il materasso del divano: un arresto nel Vibonese

Cardamone (Unarma): “Visita sindacale stazioni Gizzeria Lido e Falerna Scalo”

Campo sportivo Marina del Vescovado, Piserà: “Un primo passo positivo, ma Tropea ha perso anni per assenza di visione”

La Calabria celebra Luigi Lilio, l’inventore del calendario

Pasolini e la difesa dell’umano: a Cosenza il nuovo libro di Paolo Desogus

Referendum giustizia: in Calabria gli ultimi incontri per il “Sì” con i principali esponenti di Fratelli d’Italia

Maltempo in Calabria, Bonelli: “Governo garantisca erogazione risorse”

Platì, Pri Calabria: “Grave crisi amministrativa: nel mirino trasparenza e gestione degli atti”

Ferro: “Basta slogan, è necessario votare leggendo la riforma”

Federconsumatori Calabria: “Accise ridotte? Ancora non si vede nulla”

“Oltre il mare”, l’assessore allo sport Micheli: “Non solo turismo, ma anche strumento di crescita economica e sviluppo”

Roccella Jonica inizia a suonare jazz: dal 27 al 29 marzo la Spring Edition di “Rumori Mediterranei”

Giusy Versace, la donna più premiata della settimana: tre onorificenze in tre giorni

209esimo anniversario fondazione Polizia penitenziaria, la provveditrice regionale Castellano: “Nelle carceri in Calabria situazione complessa come nel resto del Paese. Preoccupa fenomeno ‘ndrangheta”

Antonio Pascale presenta “Cose umane” alla libreria Mondadori di Cosenza

Reggio Calabria, approvato il regolamento sulle Circoscrizioni. Battaglia: “Un fatto epocale. Dopo 15 anni restituiamo il decentramento alla città”

A Catanzaro il 21 marzo la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie

Due Daspo e cinque Fogli di via dopo violenta rissa a San Costantino Calabro (VV)

Poste Italiane: a Reggio Calabria un annullo filatelico del Kiwanis a sostegno delle vittime del bullismo

Università a rischio di attacco cyber: i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitale

Sanità: a Cosenza eseguito per la prima volta innovativo intervento sull’arco aortico senza chirurgia open

Entra nel vivo l’avvicendamento Sorical nella gestione del servizio idrico a Catanzaro / Dal 23 marzo parte la lettura dei contatori

Crui avvia piano nazionale di formazione per preparare gli atenei a gestire i rischi cyber. Greco (rettore Unical): “Iniziativa strategica”

All’Università della Calabria la Quinta Giornata Nazionale Acceleratori dell’INFN

Circoscrizioni a Reggio Calabria, i consiglieri FI: “Vittoria storica per la città firmata Forza Italia”

Giuseppe Barbaro di Copagri regionale sul Vinitaly a Reggio Calabria: Evento straordinario; ora puntiamo ad una Fiera stabile

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook