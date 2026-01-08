Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

La Diocesi, attraverso il Vescovo Alberti e gli organismi pastorali, segue da tempo con attenzione la situazione degli ospedali del territorio e le difficoltà del sistema sanitario locale, che toccano in modo diretto la vita delle persone e delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili.

In questi giorni, il confronto tra istituzioni, rappresentanti politici e amministratori locali – si legge in un comunicato stampa della Diocesi – ha consentito di definire una soluzione che garantirà la continuità delle attività dell’Ospedale di Polistena per il prossimo anno. Accogliamo con sollievo questo esito, che permette di evitare l’interruzione di un servizio essenziale per migliaia di cittadini.

La Diocesi esprime sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato spontaneo cittadino che, insieme ai sindaci della piana, ha saputo mantenere alta l’attenzione delle istituzioni, dimostrando senso civico, partecipazione e responsabilità.

Un ringraziamento – prosegue – va anche a tutti i rappresentanti politici del territorio che hanno mostrato attenzione e impegno per contribuire alla ricerca di una soluzione condivisa, così come a tutte le cittadine e i cittadini, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che ogni giorno difendono la sanità pubblica con il loro lavoro e la loro dedizione.

Allo stesso tempo, auspichiamo che questo risultato non resti una misura provvisoria, ma rappresenti un passo verso soluzioni strutturali e durature, frutto di un lavoro corale tra istituzioni, comunità civili e realtà sociali del territorio. La tutela della salute non può essere una variabile temporanea, ma è un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dalla Costituzione e radicato nella visione cristiana dell’uomo, che chiede cura, dignità e attenzione per tutti, in particolare per i più deboli.

La Diocesi continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, incoraggiando un clima di dialogo costruttivo e collaborazione, nella convinzione che solo camminando insieme si possano custodire e rafforzare quei servizi essenziali che garantiscono qualità e giustizia sociale nei nostri territori.