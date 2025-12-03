Reggio, nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: scelti la Baby Sindaca e i 20 consiglieri

L’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi è lieto di comunicare l’esito delle operazioni elettorali per la costituzione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) per il triennio 2025/2028.

Le operazioni di scrutinio, sono state coordinate dalle docenti della commissione Cittadinanza: De Luca Francesca, Iannò Titty, Saffioti Vincenza, Pascuzzo Amelia. In ogni plesso si è insediato un seggio formato da un presidente e un segretario, come previsto dal Regolamento relative all’elezione del Baby sindaco e dei consiglieri del CCR. Giovedì 27 Novembre 2025. L’esito ha portato all’elezione del nuovo baby sindaco che è M. M. studentessa della classe II B della Scuola Secondaria di primo grado, del plesso Pirandello, che, con 120 voti si è imposta sugli altri candidati edei 20 consiglieri. L’organismo consultivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito dal 2012 nella Scuola Falcomatà-Archi, mira a promuovere la partecipazione degli adolescenti alla vita della comunità locale, a educare i ragazzi ad una cittadinanza attiva e consapevole e a maturare il senso di appartenenza al proprio Paese. Il periodo di campagna elettorale iniziato dal mese di Novembre, è stato seguito e monitorato dal team dell’area Cittadinanza con la collaborazione di tutti i docenti. In questa fase sono stati organizzati lezioni di Educazione Civica sugli enti locali, dibattiti, preparazione di slogan, programmi; un incontro con i candidati a baby-Sindaco, durante il quale ogni aspirante ha presentato il proprio programma su temi riguardanti: Scuola, Ambiente, Sport, Solidarietà, Legalità e rispetto del patrimonio artistico e culturale.Il programma che ha vinto nasce dalla convinzione che “il cambiamento è possibile e che insieme, con coraggio e idee chiare, si può costruire una scuola più bella, più sostenibile, più creativa e più inclusiva,una scuola oltre le maschere, capace di valorizzare ogni identità.”,infatti ha come slogan :”Pirandello, oltre la maschera, per il cambiamento “ con i seguenti punti: 1. Biblioteca con sala lettura in aula magna ,2. Giornalino scolastico “Oltre le Maschere”, 3. Valorizzazione del cortile scolastico, 4. Migliorare la raccolta differenziata, 5. Rendere funzionanti i pannelli fotovoltaici 6. Idea Box: una scuola che ascolta, 7. Giornata dei talenti, 8. Olimpiadi della scuola, 9. Giornata dell’incontro (ogni fine quadrimestre), I neo-eletti si insedieranno ufficialmente nei prossimi giorni. Questo sarà il momento della presentazione formale agli studenti, alle studentesse e ai rappresentanti del Comune, e l’occasione per illustrare in dettaglio le proposte programmatiche presentate durante la recente campagna elettorale.

Il Valore Pedagogico e la Coerenza con la Cittadinanza Attiva

L’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è parte integrante delle linee programmatiche dell’Istituto e rappresenta molto più di un semplice organo di rappresentanza. Esso si configura come un vero e proprio laboratorio di democrazia e partecipazione attiva, in piena coerenza con i principi dell’educazione civica. L’attività, che va ben oltre il contesto scolastico, è una palestra di democrazia che mira a coinvolgere i ragazzi nella vita collettiva della comunità.

Attraverso l’esperienza nel CCR, gli studenti intraprendono un percorso formativo fondamentale che è cruciale per lo sviluppo di cittadini responsabili e critici. Questa iniziativa permette di:

Sperimentare e Comprendere la Democrazia: I membri del CCR hanno l’opportunità di confrontarsi concretamente sui meccanismi che regolano la cosa pubblica. Imparano il significato di rappresentanza, esercitano la ricerca di soluzioni condivise, e sviluppano la capacità di ascoltare e mediare i conflitti. Inoltre, l’attività permette di conoscere il funzionamento degli enti locali, i principi costituzionali e le regole della democrazia.

Sviluppare l’Impegno Civico e il Senso Critico: L’esperienza formativa mira a sviluppare la responsabilità sociale e morale, il senso critico e l’impegno verso la propria comunità. I ragazzi acquisiscono la consapevolezza di essere parte integrante e attiva del territorio.

Collaborare con le Istituzioni Locali: Il CCR agisce come strumento di dialogo e confronto tra i giovani e gli amministratori “adulti”. I ragazzi portano il loro punto di vista e le loro proposte in modo attivo e democratico su temi essenziali come scuola, ambiente, spazi pubblici, sport e solidarietà.

Contribuire al Benessere Collettivo: Ascoltando le loro proposte, gli amministratori locali permettono ai ragazzi di contribuire a progettare piccole trasformazioni nel proprio territorio. In questo modo, si sviluppa il senso di appartenenza e si sperimenta che la partecipazione è il vero motore del cambiamento.

A conclusione di questa rilevante fase elettorale, che ha visto una partecipazione entusiasta e consapevole, l’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi desidera sottolineare la profonda valenza di questa iniziativa nell’ambito della formazione integrale dei nostri studenti e studentesse.

La Dirigenza Scolastica intende esprimere la propria soddisfazione per il successo del progetto, ribadendo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ormai una consuetudine da anni consolidata, si configura come un percorso formativo fondamentale.

Come evidenziato, l’attività va ben oltre il contesto scolastico, offrendo ai giovani una vera e propria palestra di democrazia. L’obiettivo primario è che i ragazzi acquisiscano la consapevolezza di essere parte integrante e attiva del territorio, sviluppando la responsabilità sociale e morale, il senso critico e l’impegno verso la propria comunità.

I progetti come il CCR consentono di sperimentare concretamente che la partecipazione è il vero motore del cambiamento. Si permette ai ragazzi di confrontarsi sui meccanismi che regolano la cosa pubblica e di conoscere il funzionamento degli enti locali, i principi costituzionali e le regole della democrazia, preparandoli attivamente a diventare cittadini responsabili e critici.

Un ringraziamento doveroso è rivolto al Corpo Docente che con dedizione e professionalità ha curato ogni fase del processo elettorale e formativo. Il loro impegno ha trasformato il CCR in un efficace laboratorio di democrazia e partecipazione attiva, guidando gli studenti a comprendere il significato di rappresentanza e la ricerca di soluzioni condivise.

La collaborazione e il sostegno delle famiglie hanno sancito, ancora una volta, il successo dell’iniziativa che promuove l’esercizio ed il riconoscimento dell’impegno civico.

Il supporto familiare è stato essenziale per incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente alla vita della comunità.

L’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi rinnova l’impegno a sostenere il neo-eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi in tutte le sue attività di dialogo e confronto con gli amministratori “adulti”, augurando a tutti i neo-eletti un proficuo lavoro al servizio della comunità scolastica e territoriale.