Sbarco di 47 migranti nel porto di Roccella Jonica: soccorsi a 130 miglia dalla costa

Sbarco di migranti, all’alba, nel porto di Roccella Jonica. A conclusione di una missione di soccorso della Guardia costiera iniziata la notte scorsa, sono arrivati nello scalo della Locride 47 migranti, tra egiziani, bengalesi e pakistani, tutti di sesso maschile.

Tra i profughi anche dieci giovani minori non accompagnati. Si tratta del 18esimo sbarco a Roccella negli ultimi sei mesi.

I migranti, partiti circa tre giorni fa dalla Libia, si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione rintracciata nella tarda serata di ieri nello Jonio ad oltre 130 miglia di distanza dalla costa della Calabria. Dopo il trasferimento, per motivi di sicurezza, su una delle motovedette della Guardia costiera, i 47 sono stati condotti nel porto di Roccella Jonica.

I migranti, dopo i primi controlli delle forze dell’ordine e del personale medico, sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e sistemati, momentaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso, allestito all’interno dello scalo portuale. Nella serata di ieri, intanto, l’unità Ong Louise Michel è giunta al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 migranti, tra i quali 2 donne, 1 minore e 12 minori non accompagnati.

I migranti hanno riferito di essere di nazionalità Sudanese, Eritrea, Gambiana, Senegalese, Nigeriana, Etiope, Somala.