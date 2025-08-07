“Scuotendosi di dosso il giogo politico, la società civile si scuote di dosso i lacci che avvincevano il suo spirito egoista” - Karl Marx
HomeCalabriaReggio CalabriaPd Reggio Calabria: "Alta Velocità e Ponte sullo Stretto, il governo umilia...
CalabriaReggio Calabria

Pd Reggio Calabria: “Alta Velocità e Ponte sullo Stretto, il governo umilia la Calabria. Da Salvini solo spot e prese in giro”

«Mentre il Sud, e la Calabria in particolare, continuano ad essere privati di infrastrutture moderne e strategiche, il ministro Salvini si presenta in pompa magna a Villa San Giovanni per festeggiare un progetto, il Ponte sullo Stretto, che non esiste nei fatti e che serve solo alla propaganda della Lega in vista delle elezioni regionali».

A dichiararlo è Giuseppe Panetta, segretario della Federazione Metropolitana del Pd di Reggio Calabria, che definisce «unumiliazione per il nostro territorio» l’atteggiamento del governo nazionale, «che da un lato taglia i fondi all’Alta Velocità e dall’altro inscena passerelle mediatiche per vendere fumo sul Ponte, nascondendo la realtà con annunci e promesse inconsistenti».

«Il ministro Urso – prosegue Panetta – è venuto in Calabria e non ha detto una sola parola sull’Alta Velocità ferroviaria, sulla quale mancano oltre 17 miliardi di euro. Dalla revisione del Pnrr è emersa una verità drammatica: i finanziamenti europei destinati all’opera sono stati ridotti da 1,8 miliardi a poco più di 700 milioni. Si tratta di un colpo durissimo alla prospettiva di sviluppo per l’intera regione, che viene di fatto esclusa da qualsiasi programmazione seria in materia di trasporti. E se sullAlta Velocità Urso non ha detto nulla, ha invece proposto di realizzare a Gioia Tauro il rigassificatore che non vogliono a Taranto».

Panetta punta il dito contro la «farsa istituzionale» messa in scena a Villa San Giovanni: «Mentre la Calabria affonda in un isolamento infrastrutturale vergognoso, Salvini parla di “metropolitana dello Stretto”, di “fermate ogni dieci minuti”, di “posti di lavoro da ogni angolo del globo” e persino di “giovani che non emigreranno più”. Ma lo fa senza uno straccio di progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con tecnologie superate da quarant’anni e un parere tecnico che risale al 1998. Siamo davanti a una gigantesca operazione di distrazione di massa».

«Il Cipess – conclude il segretario metropolitano dem – ha approvato solo il finanziamento politico, non certo la sostenibilità tecnica del Ponte. In compenso, però, la Calabria continua a restare senza treni veloci, senza investimenti certi, senza una visione di futuro. I calabresi meritano risposte vere, non fiabe da campagna elettorale».

Articolo PrecedenteReggio, modifiche alla circolazione nel parcheggio della stazione marittima per interventi di decespugliamento
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Armonie d’Arte Festival, all’Orto Botanico di Soverato arrivano gli Avion Travel accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Brutia

Estate al Museo Amarelli, Antonio Nicita presenta il saggio “Nell’età dell’odio”

Reggio, modifiche alla circolazione nel parcheggio della stazione marittima per interventi di decespugliamento

Melissa celebra la Giornata Mondiale del Salvataggio Acquatico

Festival Euromediterraneo 38, ecco il programma degli eventi ad Altomonte

“Notte Blu della Ricerca”, a Soverato l’evento per conoscere meglio il mare

Arghillà Comparto 6, Ripepi: “Falcomatà chiede rispetto delle regole, ma è il primo a calpestarle. Assente ingiustificato in Commissione”

Amichevole tra US Catanzaro e US Fasano, disponibile parcheggio sull’area Teti

Ponti, Campana (AVS): “Dallo Stretto a Ortiano, Salvini abbandona un milione di calabresi”

L’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia stabilizza 9 assistenti sociali

Reggio, ok in Commissione alla mozione in difesa delle aree interne

FitBorgo: alla scoperta dei borghi di Sant’Ilario e Condojanni

Catanzaro, asilo nido a Cavita. Bosco: “La struttura conferma una visione chiara: più servizi, più diritti per le famiglie”

Comunità Luigi Monti di Polistena, il consigliere regionale Muraca (Pd): “Mentre Occhiuto fa campagna elettorale, crolla l’assistenza ai più deboli”

Ponte sullo Stretto, Unindustria Calabria non ha dubbi: “Opera capace di attrarre investimenti. Diamo per certa anche l’Alta Velocità fino a Reggio Calabria”

Sanità, il gruppo Pd Cosenza: “Gestione Occhiuto segue logica familistica e feudataria”

Concerto dei Gipsy’s Kings: successo travolgente a Borgia. L’11 agosto la comicità irresistibile di Piero Procopio

Ponte sullo Stretto, Laghi dice ‘no’: “La Calabria ha bisogno di altro”

Successo per il festival etno folk pop “Radici” a Reggio Calabria: stasera Eugenio Bennato all’Arena dello Stretto

“L’Arte Per Ritrovarsi”, a Reggio nasce un nuovo format culturale

Tre nuovi bandi per la rigenerazione dei centri storici, Straface: “Occasione di rilancio per Corigliano-Rossano”

Motta San Giovanni (RC), il sindaco Verduci chiede la sostituzione dello sportello ATM dell’ufficio postale

Catanzaro, al via stanotte la disinfestazione per il contrasto al virus “West Nile”

Locri Beer Fest, il consigliere Cutrona: “Un evento di successo”

“Il mare che verrà”: a Lamezia un confronto pubblico su tutela ambientale e depurazione. Bruni: “E’ il tempo delle soluzioni concrete”

Il C.S.E.N. Calabria attiva il settore atletica leggera ed entra nelle scuole

A Delianuova arriva il Magna Perkòs Duo

Elezioni regionali in Calabria: slitta alla prossima settimana la riunione del centrosinistra

Poste Italiane: “Musica con Vista” fa tappa a Reggio Calabria

Mancuso: “Ponte dimostra che la Lega non è un partito del Nord”

“Calabria: la festa non si vende!”: sciopero generale unitario del commercio a Ferragosto

Molinaro (FdI): “Sollecito gli enti regionali e le aziende sanitarie a dare attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le vittime della criminalità organizzata”

Elezioni il 12 ottobre, le opposizioni: “Data imposta dal centrodestra per piegare le regole a fini elettorali. Inviata una lettera alle autorità competenti”

San Floro si prepara a riscoprire il suo passato: domani il convegno sugli atti notarili del Settecento

Asili Nido, nuovo passo per la realizzazione di quello a Cavita. Squillace: “Chiudiamo il cerchio di una politica per le opere pubbliche al servizio...

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Mantenuta promessa sentita da secoli. A settembre vedrete gli operai a lavoro”

“L’Amore Vive”: emozione e partecipazione a Girifalco per l’opera rock sulla Passione di Gesù

Catanzaro, Barberio: “Dopo il successo di Simona Brancale, si continua nel weekend a Santa Maria con il Festival dei vagabondi”

Innova Rende: “Giunto il momento di un percorso ampio, generoso e coraggioso”

Il sindaco Falcomatà a Salvini: “Nessuna risposta sui punti del dossier consegnato in Prefettura. La Calabria merita rispetto. Non ci prestiamo a passerelle elettorali”

Siderno Superiore, domani s’inaugura via Ianora: dal 9 al 13 la festa di Santa Maria dell’Arco

Al Pronto Soccorso di Catanzaro un pulsante di alert automatico contro le aggressioni: approvato disciplinare per attuare protocollo d’intesa

Dierre Reggio Calabria: ufficiale la conferma di Roberto Cernic

Avanti investimenti A2A Ciclo Idrico in sette comuni della Locride. Mazzoncini: “Previsti 400 milioni al 2035”

Pronto Estate 2024 “Costa degli Dei” e “Costa Viola”: il brand turistico-editoriale più importante della Calabria per riaffermare che le destinazioni calabresi sono attive...

Sibaritide, Fullone e Mazza (CMG): “Sanità sull’orlo del baratro”

Catanzaro, Costanzo (FI): “Su Silipo si sta consumando una vergogna. Il Sindaco si assuma le sue responsabilità”

Il comandante Sciuto in visita alla caserma del Comando provinciale Carabinieri di Crotone

Busia (Anac): “Sulla corruzione abbiamo fatto passi indietro”

“Paga la droga o vendi casa”: arrestate quattro persone tra Napoli e Cosenza

Festival d’Autunno, emozioni e ricordi a Soverato con il tributo di Pierdavide Carone a Lucio Dalla

EstArte: bagno di folla per il concerto di Serena Brancale all’area Porto. Monteverdi: “Una serata di festa per Catanzaro, il programma prosegue con eventi...

Regionali in Calabria, Antoniozzi: “Confrontiamoci sui contenuti e non sulle inchieste”

Ponte sullo Stretto, Busia (Anticorruzione): “Servono norme chiare contro infiltrazioni mafiose”

Reggina: Sergio Campolo e Lillo Ocello tornano nel settore giovanile

Tutela del patrimonio arboreo, il Comune di Vibo Valentia chiede il riconoscimento di “alberi monumentali” per sei esemplari presenti in città

Trasporto pubblico locale. Buccolieri: “Aumenti irresponsabili. Dopo la moratoria, con la Regione si dovrà aprire un confronto serio. A Catanzaro c’è in più il...

Le prossime SERE FAI D’ESTATE ai Giganti della Sila e Casino Mollo a Spezzano della Sila

Come i Casinò Online Costruiscono la Fedeltà a Lungo Termine con Tattiche Efficaci di Fidelizzazione

Reggina con un solo obiettivo, promozione in C: il punto sugli amaranto

L’IC di Rizziconi aderisce al Piano Nazione Scuola Estate del Ministero

Il ricordo di Peppe Valarioti, a 45 anni dall’uccisione

Ottava commissione, il Garante metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza: “Le consulte giovanili e scolastiche sono fondamentali: è da lì che nascono i buoni cittadini...

Ponte sullo Stretto, Salvini rassicura: “Espropriati saranno indennizzati maggiormente”

Costruire alleanze per la cultura d’impresa: incontro tra Ente Nazionale per il Microcredito e Fenimprese in Calabria

Daniele Russo è il nuovo centro della Pirossigeno Cosenza

La Banda giovanile di Mirandola “John Lennon” protagonista di due importanti eventi a Soverato

A Rocca Imperiale serata dedicata a Otello Profazio

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana abbraccia il Museo: sabato l’incontro “Donne, amanti, dei ed il firmamento: quando il mito si fa luce”

Fiera di San Lorenzo. Capellupo: “Positivo il rilancio della manifestazione nel quartiere Materdomini con 60 operatori commerciali coinvolti e lo spettacolo gratuito di Enzo...

Ponte sullo Stretto, Candeloro Imbalzano (FI): “Un grande giorno per la Calabria e la Sicilia”

Sequestrati nella Locride natanti e aree demaniali prive di concessioni

Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa – 20ª edizione

La Cisl: “Il Ponte sullo Stretto è un passaggio storico: ora avanti con responsabilità, visione e formazione”

Tutto pronto per due degli eventi più attesi dell’estate Locridea l’8 Agosto Sagra del Pezzo Duro, il 10 e l’11 agosto il Festival ,Suoni...

Laos Fest: tre giorni di grande musica e partecipazione

“Riabitare il borgo di Mormanno”: 100mila euro dalla Regione per il ripopolamento del territorio

Convocato il Consiglio regionale per venerdì 8 agosto

Sistema sanitario calabrese, Caruso: “Occhiuto ha fallito soprattutto da commissario ad acta”

Gioia Tauro-San Ferdinando, una sfida da vincere insieme: trasformare il retroporto in un polo d’eccellenza

Cosenza, l’amministrazione comunale festeggia la signora Maria Maddalena Quinto che taglia il traguardo dei 100 anni

Catanzaro, venerdì prossimo torna la Fiera di San Lorenzo

Inclusione, la solidarietà non va mai in vacanza: continua impegno Figli Luna. Ad agosto omaggio all’Achiropita

Approvato il Ponte sullo Stretto, FI: “Una svolta politica per il Sud, Villa San Giovanni protagonista del cambiamento”

Catanzaro, scacchi in riva al mare: tanti bambini appassionati continuano ad allenarsi e giocare d’estate

Prosegue con successo ala Parco Archeologico di Sibari #Sibarinprogress: ovazione per Giorgio Conte nella terza giornata di Sybari Art

Le Fosse: “Non è solo una crisi di governo. È il fallimento di un intero modello”

Non chiude laboratorio analisi a Corigliano: in corso lavori programmati sostituzione server. Straface: “Nessun disagio, ritardo o rischio”

Cosenza, la Giunta modifica il programma triennale dei lavori pubblici: previsto un cospicuo finanziamento da destinare alla messa in sicurezza di via Petrarca e...

Dimissioni Occhiuto, le opposizioni in Consiglio: “Un abusivo alla Cittadella, ci rivolgeremo all’Avvocatura dello Stato e al Viminale per tutelare le istituzioni e i...

Neri (Lega): “Grande soddisfazione per il via libera al progetto definitivo del Ponte. Grazie a Salvini per il suo impegno concreto: domani a Reggio...

Accordo quadro tra Consorzio Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto e Dipartimento Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

Antoniozzi su Padre Fedele: “Grazie a chi ha firmato appelli. Chiesa lo riabiliti ufficialmente”

Lamezia, Commissioni a lavoro per apertura della Curva Nord del G. D’Ippolito

La storia targata Palmi: una passeggiata tra le targhe e i ricordi

Ponte sullo Stretto, Fratoianni: “Dal Governo una scelta folle”

Fede, poesia e musica: grande successo a Riparo per la serata dedicata a Santa Maria della Neve e al concorso “Borghi in versi”

Prefetto Giannini: “Forte la presenza della ‘Ndrangheta a Roma”

Approvata dalla commissione femminicidio la relazione sugli “orfani” del reato. Senatrice Minasi (Lega): “Ora una tutela piena. Il Parlamento trasformi le raccomandazioni in diritti...

Iemma: “Approvato dalla giunta l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Spiaggia della città di Catanzaro”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook