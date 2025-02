Rinvenuto e sequestrato un chilo e mezzo di marijuana a Roccaforte del Greco

Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo finalizzata anche a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi e munizioni, anche nelle aree più impervie dell’area Aspromontana. Con la partecipazione di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, i militari della Stazione CC di Roccaforte del Greco hanno rinvenuto in quel comune, all’interno di un casolare disabitato in stato di abbandono e a libero accesso, una busta in plastica di colore nero contenente 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questi controlli, che si intensificheranno ancora nei prossimi giorni in tutta la provincia reggina, permettono di mandare un messaggio chiaro di contrasto al mercato illegale della droga. L’Arma continuerà a rappresentare un presidio di legalità e giustizia contro ogni forma di illegalità.

I Carabinieri non solo combattono le attività delittuose ma sono anche impegnati quotidianamente in attività di prossimità. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il benessere delle comunità locali attraverso incontri con i cittadini, attività educative nelle scuole e iniziative volte a promuovere la cultura della legalità.