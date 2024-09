“Operazione Sagittario” a Reggio Calabria: la Polizia di Stato sgomina un’organizzazione dedita al furto di macchine operatrici e attrezzature da cantiere

Al termine di lunghe e laboriose indagini condotte dal personale della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria e della Sottosezione Autostradale di Reggio Calabria Nord, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, nella giornata di ieri sono state eseguite 9 misure cautelari per il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto e alla successiva vendita in alcuni paesi dell’Est Europa e del Nord Africa di macchine operatrici, veicoli commerciali e attrezzature da cantiere, sottratte nel territorio di questa Città Metropolitana e di altre province italiane.

Una decima persona, anch’essa destinataria della medesima misura cautelare, risulta al momento irreperibile.

L’indagine ha preso spunto dal furto, avvenuto nel novembre 2018, di una macchina operatrice da un cantiere ubicato in località Gallico per la realizzazione dei lavori di riammodernamento dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, successivamente rinvenuta nel centro abitato di Reggio Calabria all’interno di un autocarro, risultato anch’esso rubato.

Altri eventi analoghi si sono ripetuti nel 2019: a gennaio, infatti, era stato tentato il furto, nello stesso cantiere, di un’altra macchina operatrice, utilizzando un autocarro anch’esso provento di furto, entrambi poi recuperati.

Immediatamente dopo, sono state sottratte nel territorio reggino due macchine operatrici di proprietà del Comune di Reggio Calabria ed in uso all’azienda municipalizzata “Castore S.r.l.”, oltre a due autocarri utilizzati per trasportare gli ingombranti veicoli, rinvenuti tempo dopo, grazie all’attività investigativa, nel territorio comunale di Ricadi (Vibo Valentia). Molti altri furti sono stati poi perpetrati durante l’intero anno anche fuori da questo territorio.

L’esistenza di un medesimo modus operandi ha indotto gli investigatori a ritenere che i furti fossero stati perpetrati da un medesimo sodalizio criminoso, avviando così la complessa attività d’indagine, implementata anche da accertamenti di natura tecnica e telematica.