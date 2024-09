Progetto Polis, per potenziare l’Ufficio postale di Taurianova Centro la sede rimarrà chiusa dal 23 settembre al 26 ottobre

L’ufficio postale di Taurianova centro rimarrà chiuso dal 23 settembre al 26 ottobre. È quanto ha comunicato Poste Italiane al sindaco Roy Biasi, rendendo partecipe l’Amministrazione Comunale dell’attesa realizzazione dei lavori strutturali che riqualificheranno ulteriormente la già confortevole e nevralgica struttura di via Solferino.

L’azienda, in ragione delle necessità precedentemente rilevate dal primo cittadino – e per attenuare quanto più possibile i disagi dei cittadini – ha provveduto a modificare gli orari di apertura al pubblico dell’altro ufficio postale cittadino, ubicato nella frazione di San Martino, facendo diventare quest’altro sportello taurianovese un presidio continuo a cui può fare riferimento l’utenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato dalle 8.20 fino alle 12.35.

Nella sede principale temporanea, informa sempre Poste Italiane, sarà possibile svolgere tutte le operazioni, anche quelle finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza.

Come si ricorderà, gli importanti lavori infrastrutturali che cominceranno lunedì prossimo sono inseriti nell’ambito del Progetto Polis, nato per velocizzare ancora di più le operazioni allo sportello, creando ancora più servizi che possono essere resi in maniera digitale, evitando quanto più possibile quindi la presenza fisica dell’utente nella sede.

Il Comune di Taurianova, fra i primi in Italia ad aderire al progetto Polis, offrirà quindi ai cittadini un proprio Sportello Unico all’interno dell’Ufficio postale con nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire 24 ore su 24 una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi per il rilascio dei documenti di identità e certificati anagrafici, ma anche per la notifica di atti che riguardano altre pubbliche amministrazioni, compreso l’accesso al Cup unico regionale.

In pratica viene potenziata in maniera considerevole la piattaforma informatica di cui l’Ente già dispone, attraverso l’App Municipium e le reti che ad esempio favoriscono immediata contezza delle posizioni tributarie, aiutando i cittadini ad evitare file agli sportelli e lungaggini varie. La pronta risposta che con il Progetto Polis l’amministrazione comunale e Poste Italiane daranno, una volta terminati i lavori nella sede di via Solferino – che per ragioni di sicurezza visto il cantiere aperto subirà anche la momentanea disattivazione del Postamat – consentirà un ulteriore efficientamento dell’apparato burocratico, ma anche il potenziamento della tutela ambientale che migliora le condizioni di vita della popolazione.