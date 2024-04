Ponte sullo Stretto, parla De Gennaro (Consorzio Eurolink): “Infiltrazioni organizzazioni criminali? Nessun rischio”

“Non posso parlare del Ponte sullo Stretto perché è troppo presto. Ma questa infrastruttura rappresenta per un gruppo come il nostro una grandissima vetrina, così come lo rappresenta per il paese”. Lo ha detto l’ad di Webuild Pietro Salini a Catanzaro, assieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per incontrare i primi 45 giovani selezionati per frequentare i corsi di formazione professionale del programma “Cantiere Lavoro Italia”, a seguito dell’intesa tra il colosso multinazionale e l’Ente.

“Il ponte non è solo un collegamento viario – ha aggiunto Salini – o la possibilità di avere una ferrovia che finalmente connetterà la Sicilia e la Calabria con il resto del Paese. Quando noi lavoreremo qui con mille fornitori molte imprese avranno la possibilità di partecipare ad un’opera altamente tecnologica. Record del mondo per la distanza di un ponte sospeso significa per noi fare qualcosa di unico”.

Per l’ad di Webuild “mi viene da sorridere ogni volta che c’è questa polemica sul fatto se il ponte reggerà al vento, al terremoto e sarà capace di fare passare le persone perché intanto che noi parliamo di ponti costruiti con questo criterio ne hanno costruiti cinque in giro per il mondo e stanno ancora lì tutti quanti. Ci piacerebbe poterlo costruire, poi le scelte politiche non le facciamo noi come gruppo, deve farle il governo e noi siamo al servizio del paese.Se ci chiamano per fare il Ponte noi lo facciamo”.

“I rischi legati alla presenza di organizzazioni criminali nei lavori esistono esiste qua come nel resto del paese perché nessuna regione ha una specialità in questo” ha detto Salini ad di Webuild. “Certo esistono questi rischi ma come si gestiscono? – ha aggiunto Salini – abbiamo lo Stato, le forze dell’ordine e la magistratura. Abbiamo adottato dei protocolli di legalità e noi le nostre scelte le facciamo sempre nella trasparenza e nella legalità .Con noi ci sono uomini che hanno servito il Paese che abbiamo nominato alla presidenza di Eurolink che è il gruppo che si deve occupare di questo. Penso che che i nostri atti e le nostre decisioni parlino per noi. Il resto lo vedremo sul posto”.

“Lo sforzo di collaborazione che stiamo facendo con la Regione Calabria – ha sostenuto ancora Salini – è quello di dare l’opportunità di avere un lavoro vero. Qui in Calabria abbiamo lavori importanti così come in altre regioni del paese. Questa è un’opportunità per tutti questi ed altri giovani ma anche una grande occasione di soddisfazione e orgoglio per me essere riuscito a fare questo nel nostro paese”.

“Nessun rischio infiltrazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto”. A dirlo, a Catanzaro, è stato Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, il consorzio di imprese che ha presentato la documentazione di aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. “Sicuramente – afferma l’ex capo della Polizia ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del governo Monti – saranno rispettate al massimo tutte le norme e ci sarà una costante collaborazione con le istituzioni competenti. E questa è la prevenzione. Poi ci sono anche gli strumenti per reprimere. Mi sento assolutamente sereno e tranquillo sul fatto che ci saranno tutte le condizioni per lavorare in trasparenza, legalità e rispettando le norme”.