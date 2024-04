Sorical spa comunica che, a seguito di lavori di manutenzione straordinaria su una condotta idrica in zona Pellaro, nella giornata di domani martedì 9 aprile e fino a conclusione dei lavori, potrebbero verificarsi disservizi idrici nella zona di Pellaro ed in particolare a Macellari, San Giovanni, Loggia, via Grottello, via Feudo e parte di via Lume San Filippo.