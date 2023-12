Fabrizio Sudano è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

E’ Fabrizio Sudano il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Sono stati infatti scelti i nuovi direttori dei musei di seconda fascia, individuati dal direttore generale musei del Mic, Massimo Osanna. Gli altri, oltre a Sudano, sono: Federica Zalabra per il Museo Nazionale d’Abruzzo, Costantino D’Orazio per la Galleria Nazionale dell’Umbria, Thomas Clement Salomon per le Gallerie Nazionali di Arte Antica, Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Alessandra Necci per le Gallerie Estensi.

Anche i nuovi direttori di seconda fascia sono stati scelti all’interno di una terna indicata da una Commissione giudicatrice. Fabrizio Sudano per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è l’attuale soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. La terna comprendeva anche Elena Rita Trunfio e Stella Falzone.