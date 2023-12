Reggio, Falcomatà: “Gli ingegneri sono dei visionari con i piedi per terra. Con i nuovi concorsi avremo nuovi professionisti tecnici per rilanciare attività amministrativa”

“Ho sempre pensato che l’ingegnere sia una sorta di visionario con i piedi per terra, perché riesce a vedere cose che i comuni mortali spesso non vedono. E’ abituato a trovare soluzioni, mantenendo ‘i piedi per terra’, perché ciò che ha in mente di realizzare deve essere sostenibile, solido e duraturo. Accanto al dono innato della fantasia, deve avere anche quello della pragmaticità, dell’organizzazione. E’ una figura, quindi, che deve fare convergere questi due aspetti”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto alla cerimonia per i 100 anni dell’istituzione dell’Ordine degli Ingegneri.

“In questi anni – ha aggiunto il primo cittadino – ho apprezzato molto il lavoro dei nostri ingegneri, con i quali abbiamo avuto modo di dialogare anche tramite l’Ordine professionale. L’occasione dei 100 anni dall’istituzione dell’Albo – ha evidenziato – è gradita per ringraziarvi, perchè la stragrande maggioranza dei lavori realizzati, ed in fase di realizzazione come programmazione e progettazione, portano i nomi di professionisti, ingegneri ed architetti della nostra città e questo è un valore aggiunto soprattutto nella misura in cui esistono degli ordini professionali altamente qualificati come il nostro”.