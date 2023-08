Catona, la denuncia dei consiglieri comunali di Forza Italia: “Comune e quartieri limitrofi nel degrado. L’ amministrazione intervenga prontamente”

“Il fiorente quartiere di un tempo oggi è solo un lontano ricordo: il litorale di Catona, uno dei più belli della nostra città, la cui implacabile erosione sembra aver risparmiato, almeno per il momento, questo straordinario tratto costiero, si presenta agli occhi di residenti, cittadini e turisti nel degrado più assoluto.”

È quanto denuncia il gruppo consiliare Forza Italia.

“Grazie all’operato, inesistente, di questa Amministrazione , le periferie sono ai margini da anni. Il degrado avanza progressivamente anche a Catona: riceviamo ogni giorno le denunce dei cittadini, che rivendicano giustamente i loro diritti, sulle condizioni di abbandono del quartiere e sull’ inutilità di qualsivoglia segnalazione agli organi competenti”.

“Duole ricordare – proseguono i consiglieri comunali- come proprio la riqualificazione urbana della zona nord della città fosse uno dei punti cruciali della campagna elettorale dell’attuale amministrazione, che sperava di dar seguito alle promesse grazie agli 1,5 milioni stanziati per la creazione del parco natura, a tutela e valorizzazione dell’area Sic attraverso le risorse del React Eu.”

Proprio in questi giorni la notizia che riguarda Michele Marcianò, presidente del Consiglio Comunale di Calanna, vittima di un’aggressione verbale da parte di un progettista e direttore dei lavori di un’opera che dovrebbe essere realizzata sul lungomare di Catona, solo per aver denunciato la situazione di abbandono in cui versa non solo Catona, ma anche tutti i quartieri limitrofi.

Da parte di tutto il gruppo Forza Italia in consiglio comunale la piena solidarietà a Michele Marcianò, per il vile atto di cui è stato vittima.”

I consiglieri :

Federico Milia

Antonio Caridi,

Antonino Maiolino