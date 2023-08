Il rapper Tormento a Reggio Calabria con un freestyle per riciclo e sostenibilità

“E io ti parlo con la rima improvvisata didattica: non voglio che mio figlio viva in un mondo di plastica“: è questo l’attacco del freestyle che Tormento, rapper di origini calabresi e storico leader dei Sottotono, ha improvvisato durante le riprese di MATERIA VIVA, il primo docufilm dedicato al tema dei Rifiuti da Apparecchi e Apparecchiature Elettroniche e dell’economia circolare prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il principale consorzio che in Italia si occupa della gestione dei RAEE.

Grazie a un linguaggio pop e a un cast di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura a livello nazionale e internazionale (da Susan Sarandon a Federica Pellegrini, da Irene Grandi a Carlo Conti, ecc.), MATERIA VIVA vuole raggiungere e sensibilizzare il pubblico sul contributo che ognuno di noi può dare allo sviluppo di un’economia circolare sempre più efficace.

E per richiamare l’attenzione di tutti su un tema così importante anche la musica può fare la sua parte, come nel simpatico spezzone del freestyle di Tormento che conclude: “Lo sai, lo ha imparato mio figlio alla scuola elementare: la prima regola è impara a riciclare”.

E proprio il rapper Tormento sarà tra i partecipanti all’evento di presentazione del docufilm organizzato nell’ambito del Reggio Calabria FilmFest, sabato 5 agosto alle 20 presso il Waterfront Scalinata Monumentale del lungomare di Reggio Calabria, al quale prenderanno parte anche il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e Marco Falorni, uno degli autori e registi del docufilm.