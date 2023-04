Reggio, il 7 msggio la festa territoriale del Volley S3

Si svolgerà il prossimo 7 maggio la Festa Territoriale del Volley S3, riservata ai mini atleti dai 06 ai 12 anni provenienti da tutta la Provincia.

L’evento organizzato dal CT Fipav Reggio Calabria, si svilupperà dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo Elio Sozzi sito in Via Calveri 53 Reggio Calabria, all’interno del quale saranno allestiti più di 10 campi.

Si prevede la partecipazione di circa 200/250 atleti.

Un breve descrizione della disciplina S3.

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

La Federazione Italiana Pallavolo, con il progetto Volley S3, intende accomunare l’attenzione alla crescita motoria, e non solo, dei nostri ragazzi – il divertimento, il gioco e la SCHIACCIATA sono il cuore pulsante del progetto tecnico – alla riflessione su alcuni importanti aspetti etico-valoriali, che proprio la “S” del nome vuole declinare.