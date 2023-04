Maesano eletto presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride, il Gal: “Auspichiamo proficua collaborazione”

«I nostri migliori auguri di buon lavoro al neopresidente Vincenzo Maesano, con l’auspicio che si apra tra l’Assemblea e il Gal una bella e proficua collaborazione».

Così il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, si congratula con il neoletto presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Maesano.

«L’Assemblea dei Sindaci è espressione del comprensorio e il Gal si occupa di territori attraverso progetti importanti come “Locride 2025”, il Distretto rurale e del cibo e il Distretto turistico della Locride, di cui è capofila il comune di Portigliola. In questa direzione, sarebbe un bene per la Locride l’avvio di un percorso di confronto e condivisione».