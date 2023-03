A Reggio, l’Associazione Territorio e Progresso chiede incontro con sindaco: “Si intervenga su strada dissestata e rischiosa”

Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito di una nostra richiesta si è tenuto un incontro presso Palazzo Alvaro fra l’Associazione Territorio e Progresso ed il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso della riunione è stata posta all’attenzione del Sindaco la necessità di intervenire sulla strada di collegamento da Mosorrofa ai Campi di Cardeto divenuta poco percorribile a causa delle sterpaglie e detriti. Sarebbe opportuno provvedere anche a coprire le numerose buche che rendono rischiosa la percorrenza con le auto. Inoltre, abbiamo segnalato che nella frazione di Cataforio, il crollo verificatosi anni addietro di un argine del cunettone di raccolta delle acque piovane che attraversano il campo sportivo e defluiscono nel vallone Fischia, sta provocando gravi danni ai terreni destinati alla coltivazione, agli agrumeti ed alla rete fognaria proveniente dalla frazione di San Salvatore e che si immette nel depuratore distante solo qualche centinaio di metri. Con delle foto abbiamo evidenziato i danni già causati ed anche la fuoruscita dei liquami fognari che si depositano nei giardini circostanti e nei terreni distanti poche centinaia di metri dai pozzi di captazione che alimentano la rete idrica di Sala, Mosorrofa, San Lorenzello e del Rione San Sperato. Inoltre, la continua erosione del terreno sta compromettendo le fondamenta dei muri circostanti con ulteriori rischi di crolli di altri argini. Proprio per prevenire ulteriori danni e per evitare gravi rischi per la salute dei cittadini, abbiamo chiesto un urgente intervento con il rifacimento del muro in questione, ma anche la manutenzione del vallone Fischia, nel tratto di circa duecento metri compreso fra la caserma dei carabinieri ed il depuratore di Cataforio divenuto non più percorribile. Il Sindaco della Città Metropolitana ha assicurato a breve un sopralluogo con dei tecnici per verificare quanto da noi segnalato e, conseguentemente, programmare gli interventi necessari.

Mosorrofa, 18 marzo 2023 ASSOCIAZIONE TERRITORIO E PROGRESSO