Il neo governatore Schifani non ha dubbi: “Il Ponte sullo Stretto si farà”

“Il Ponte sullo Stretto si farà. È ormai nella logica delle cose”. Lo ha ha dichiarato a Tg2 Post il neo presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Il collega di partito e governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, aveva salutato la vittoria di Schifani nell’isola con entusiasmo, dichiarando fin da subito l’opportunità “irripetibile” di poter realizzare davvero l’infrastruttura stabile tra Sicilia e Calabria di cui si parla da decenni in campagna elettorale.

LEGGI ANCHE >>> Ponte sullo Stretto, Occhiuto “chiama” Schifani: “Governo di centrodestra e presidenti di Forza Italia. Condizioni irripetibili per farlo”

Secondo Occhiuto, le condizioni favorevoli sarebbero rappresentare dal governo di centrodestra che si appresta a insediarsi a livello nazionale e il colore politico dei due governatori delle regioni interessati, ovvero quello azzurro di Forza Italia.

Il Ponte sullo Stretto è infatti un cavallo di battaglia da sempre di Silvio Berlusconi e del berlusconismo e anche, successivamente, di Matteo Salvini.

Bluff o no? I governatori dicono di voler andare fino in fondo questa volta, per usare le recenti dichiarazioni di Berlusconi.