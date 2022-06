Udc Reggio Calabria, Paolo Ferrara nomina Peppe Pinto allo ‘Sviluppo del Territorio’

Il Commissario provinciale Paolo Ferrara continua a individuare nel suo percorso di rigenerazione nuovi dirigenti a rappresentare l’UDC in provincia di Reggio Calabria.

Dopo la nomina dei primi rappresentanti territoriali, si è sollevata la necessità – a conclusione di un vertice con la direzione metropolitana – di cominciare a individuare esperti da responsabilizzarli alla guida di settori strategici.

In modo unanime la prima nomina è ricaduta su Peppe Pinto, uomo – è scritto nel comunicato stampa dell’Udc provinciale – di grande valore cresciuto da sempre nella linea della Democrazia Cristiana. A Peppe sono state assegnate le deleghe per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Peppe Pinto: “Ringrazio te Paolo e il partito nella persona dell’on.le Cesa per la fiducia che riponete nella mia persona e la stima serviranno a darmi la carica per avviare tutte quelle iniziative che ho sempre portato avanti per il bene comune. Se dovessi dire qual è stata la motivazione profonda che mi ha guidato in questi anni di impegno politico, non esiterei a rispondere che è stato l’amore per il mio quartiere, la mia citta e per la mia terra e la sua gente, senza limiti di spazio e di tempo. Vi ringrazio per la fiducia nel mio operato, continuerò con il mio impegno, confermando la volontà di operare, per portare avanti iniziative e progetti, non trascurando di attivarne di nuovi, che abbiano forte valenza e giusta visibilità sul territorio. Chiudo con una frase di Alcide De Gasperi ringrazio per la fiducia e la stima che mi è stata data “Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola incursione, come dilettanti, ed altri che la considerano e tale e per loro, come un accessorio di secondissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la carriera, la mia passione”.