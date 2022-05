L’olio reggino conquista Trieste, Versace: “Rilanciamo il territorio grazie alle nostre eccellenze”

La Città metropolitana di Reggio Calabria tra i protagonisti della Fiera “Olio Capitale”, il Salone nazionale degli oli extravergini tipici e di qualità che si sta svolgendo in questi giorni a Trieste e a cui l’Ente di Palazzo “Alvaro” partecipa con un proprio stand (presenti, inoltre, nove aziende del territorio). Una presenza che rafforza e rilancia l’impegno della Metrocity a sostegno del comparto agroalimentare che, per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio reggino, è da sempre considerato uno degli asset strategici. Anche di questo si è discusso nel corso del convegno dal titolo: “Patrimonio millenario di cultura al centro del Mediterraneo. L’olio tra storia e opportunità per il futuro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, a cui hanno preso parte il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, il presidente Movimento del turismo dell’Olio sezione Calabria, Antonino Anastasi e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Il dibattito ha posto in evidenza, tra le altre cose, anche il rinnovato impegno delle istituzioni del territorio a supporto del settore agroalimentare e la ferma volontà di puntare sulle nuove opportunità legate a tale ambito, anche in ottica di sviluppo turistico. La filiera dell’olio, è stato ribadito in modo particolare, rappresenta in tal senso un contesto di punta, con specifico riferimento alle possibilità che questo settore offre nell’ambito del cosiddetto turismo esperienziale e d’eccellenza.

“Aggiungiamo un altro importantissimo tassello nel mosaico che stiamo costruendo insieme al tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di innescare un processo virtuoso di crescita e ripartenza della nostra economia attraverso le eccellenze imprenditoriali che, ogni giorno con il loro lavoro e la loro capacità di coniugare insieme tradizione e innovazione, rendono onore alla Città metropolitana”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. Versace, a margine dell’iniziativa che si è svolta a Trieste. “Ed è anche un momento centrale – ha proseguito l’inquilino di Palazzo Alvaro – in cui si consente alle aziende di riconnettersi con i più importanti circuiti commerciali del settore agroalimentare, dopo un oltre due anni di crisi durissima causata dalla pandemia. E il compito, anzi il preciso dovere, delle istituzioni, è proprio quello di sostenere le realtà d’eccellenza e creare le giuste condizioni per ampliare i mercati e favorire contatti con gli investitori”.

La presenza della Città metropolitana a Olio Capitale, è stato rimarcato, contribuisce a rafforza anche la strategia di marketing e valorizzazione del territorio, nel quadro di un’azione complessiva, ha sottolineato Versace, “che si sposa perfettamente con il ricco calendario di appuntamenti che è stato messo a punto con il Piano fieristico dell’Ente, approvato già lo scorso anno secondo gli indirizzi condivisi con il sindaco Falcomatà, e che già da qualche mese ha l’ambizione di guardare anche oltre i confini nazionali”.