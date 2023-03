Strage migranti, Bonelli: “Su Cutro il ministro Piantedosi ha detto la verità? Procuri indaghi su rivelazioni di ‘Repubblica’”

“Sulla tragedia di Cutro il ministro Piantedosi ha detto la verità al Parlamento? Perché il centro di super coordinamento in capo al Ministero dell’Interno non poteva non essere a conoscenza della comunicazione della Guardia di Finanza sia per quanto riguarda le procedure di law enforcement che di SAR.

Ci chiediamo perché il ministro Piantedosi, in Parlamento, non abbia raccontato che la Guardia di Finanza era a conoscenza che c’erano i migranti e perché, nonostante il Ministero dell’Interno ne fosse a conoscenza, non abbia impartito alla Guardia Costiera l’ordine di uscire”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Quelle rese pubbliche oggi da ‘Repubblica’, dal nostro punto di vista, potrebbero rivelarsi prove di reato su cui ribadiamo che deve porre attenzione anche la Procura di Roma nonostante, per competenza, abbia trasferito il nostro esposto alla Procura di Crotone. Le comunicazioni tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera pubblicate da Repubblica rappresentano una novità incredibile che ci indigna.

Come faceva il Ministro Piantedosi a non sapere? E perché, se sapeva, non ha raccontato al Parlamento quello che è accaduto?

Quale è la versione corretta, quella di Piantedosi in Parlamento o quella che oggi apprendiamo da queste pubblicazioni?”.