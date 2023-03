Naufragio migranti, Kelany (FdI): “Anche davanti a tragedia, la sinistra strumentalizza”

“Fratoianni dichiara senza alcuna vergogna che per i fatti tragici di Crotone non si starebbe criminalizzando la Guardia Costiera, ma chi le impedisce di fare il proprio lavoro. Secondo il collega dunque il governo impedirebbe alla Guardia Costiera di prestare soccorso? Rammento che le nostre autorità dall’inizio dell’anno hanno salvato 9000 vite umane e operano con capacità e dedizione nella vasta area SAR italiana, rischiando quotidianamente la vita. A questo si aggiunge che il governo è consapevole di possedere sulle proprie spalle la grande responsabilità di dover affrontare l’emergenza migranti e fa quanto di propria competenza affinché le autorità possano operare nel modo migliore possibile. È l’ora di smetterla di strumentalizzare questo tragico evento per far propaganda politica, questo è un atteggiamento che mostra totale spregio per il dramma occorso a uomini, donne e bambini innocenti, uccisi da trafficanti senza scrupoli. Neanche in una sciagura di così forte impatto emotivo la sinistra più becera riesce a mettere da parte l’odio politico”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany.