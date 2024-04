Antoniozzi: “La sinistra europea e italiana ha favorito arabi e cinesi”

“La sinistra europea e italiana in questo quinquennio ha lavorato per favorire arabi e cinesi e mi sembra un risultato paradossale. Non voglio entrare nel merito del Qatargate che però è esistito”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Se andasse in porto ciò che hanno approvato qualche settimana fa, con l’obbligo di rinnovare energeticamente le abitazioni – prosegue – solo per la mia regione, la Calabria, servirebbero cinque miliardi di euro e vorremmo sapere chi li caccerebbe. Il greendeal di Timmermans è costato solo all’Italia almeno trenta miliardi di euro, specialmente nel settore agricolo. Una follia della quale la sinistra italiana è complice”.

“Ringrazio Nicola Procaccini, nostro capogruppo uscente di Ecr – dice Antoniozzi – per la strenua battaglia sostenuta in sede europea contro un commissario che ha impostato un furore ideologico assurdo che ha messo in grave difficoltà la nostra agricoltura. La difesa dell’ambiente è una questione seria e globale che, però, non richiede l’approccio di Timmermans e della sinistra. Paradossalmente ma non troppo le sue politiche hanno favorito ulteriormente la Cina che ha aumentato il monopolio della componentistica e ha messo le mani sull’elettrico. Grazie al lavoro di Lollobrigida abbiamo in parte limitato i danni di Timnermans e questo dimostra come ci sia realmente bisogno di un’altra Europa”.