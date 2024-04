Catanzaro, Assisi: “Primavera in maschera bel momento di aggregazione e di promozione della città”

“In questo weekend Catanzaro sarà invasa dal tripudio di colori delle maschere tradizionali, che arrivano da tutta Italia per dare vita a due sfilate suggestive, oggi pomeriggio su Corso Mazzini e domani sul lungomare, opportunamente chiusi al traffico. Una iniziativa originale, quella di un Carnevale da festeggiare in Primavera, che già lo scorso anno era stata particolarmente apprezzata e che, anche in questa seconda edizione, promette di raggiungere l’obiettivo di offrire un bel momento di promozione e di aggregazione per la città. L’amministrazione comunale ha sostenuto fin dall’inizio la sfida di Enzo Colacino, il nostro “Giangurgolo”, ora anche un “marchio” riconosciuto ufficialmente, che porta in giro per l’Italia da tanti anni la maschera simbolo di Catanzaro. Riappropriarsi delle tradizioni e dell’identità, per tramandarle anche alle nuove generazioni, é una mission importante da cui passa inevitabilmente anche la capacità di dare slancio turistico al Capoluogo e alle sue peculiarità. PrimaVera in maschera sintetizza in modo unico questi valori, offrendo l’occasione di condividere un pomeriggio speciale all’aperto, grandi e piccini, e trasmettere il messaggio di una Catanzaro accogliente e inclusiva”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Reggio Calabria, Francesco Assisi.