Conte sul naufragio di Crotone: “Chi è in mare va salvato, ci aspettiamo maggiore chiarezza sul disastro avvenuto”

“Questa è una tragedia: non rispondo a chi vuole meschinamente strumentalizzarla a fini politici. Il regolamento delle Capitanerie di porto sui soccorsi in mare redatto durante il mio governo Conte 2 parla chiaro: le persone in mare vanno salvate”.

Così all’ANSA Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda se durante i suoi governi abbia cambiato le regole di ingaggio per i salvataggi in mare dei migranti nel senso restrittivo. Conte è tornato sulla tragedia di Crotone: “su questo disastro ci aspettiamo che intervenga Meloni a fare chiarezza sulle responsabilità dei ministri. Devono spiegare perché quelle persone non sono state salvate”